Les choses s'accélèrent encore pour le film live-action Naruto. On sait maintenant quel profil la production recherche pour incarner les héros de la team 7.

Le projet a mis du temps à se mettre en place mais maintenant, ça y est ! Le film Naruto en live-action commence à prendre forme en coulisses avec une annonce de casting qui donne déjà une idée de ce à quoi s'attendre pour les personnages principaux. L'agence qui s'en charge a dévoilé le portrait de la comédienne et des comédiens recherchés et ça déjà confiance pour la suite.

Le film Naruto cherche son jeune Uzumaki, Sasuke et Sakura

Alors que Daniel Cretton prépare activement la sortie de Spider-Man Brand New Day fin juillet, le réalisateur voit déjà son projet suivant prendre de l'ampleur. Moins d'une semaine après avoir annoncé que le casting du film Naruto serait lancé, l'agence Pristine a partagé l'appel officiel. On sait à présent quel type de profil elle recherche pour camper la fameuse équipe 7 :

Naruto Uzumaki : Jeune homme entre 16 et 20 ans Asiatique ou métisse asiatique Mince, athlétique, énergique, expressif, intrépide Parle couramment l'anglais, tout accent est accepté

: Sasuke Uchiha : Jeune homme entre 16 et 20 ans Asiatique ou métisse asiatique Mince, athlétique, air intelligent, cool, intense Parle couramment l'anglais, tout accent est accepté

: Sakura Haruno : Jeune femme entre 16 et 20 ans Asiatique ou métisse asiatique Athlétique, tonique, volontaire, élégante, intelligente Parle couramment l'anglais, tout accent est accepté

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L'agence donne quelques détails supplémentaires ce qu'elle attend des candidat(e)s. Bien sûr, celles et ceux qui sont déjà sportifs, voire pratiquent les art martiaux ou font de l'escalade, auront un avantage. Mais on s'étonnera de voir que les personnages du film Naruto auront apparemment 16 ans dans l'histoire, ce qui correspond à la période post-ellipse de Naruto Shippuden et non du début du manga. En contrepartie, la production recherche des personnes asiatiques qui devraient rassurer sur la volonté de coller à l'esprit de l'œuvre.

Le tournage aura lieu en 2027 au Royaume-Uni

L'agence Pristine boucle son appel au casting par de nouvelles informations sur la production. Si les candidat(e)s ont jusqu'au 21 juillet 2026 pour envoyer leur démo, celles et ceux qui seront retenus pour incarner Naruto, Sasuke et Sakura seront engagés du mois de janvier à août 2027.

On comprend alors que le tournage du film live Naruto aura lieu durant la première moitié de 2027. Enfin, il est précisé qu'il se tiendra au Royaume-Uni, sans plus de détails. Daniel Cretton devrait donc enchaîner rapidement sur ce nouveau long-métrage après la sortie de Spider-Man.