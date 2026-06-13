Les fans de Naruto ne peuvent vraiment pas passer à côté de cette nouvelle collection qui, pour le coup, tombe parfaitement à point en ce mois de juin 2026.

Quand des passionnés réalisent leurs projets de rêve, cela peut donner lieu à de véritables pépites. C'est tout à fait ce qu'est parvenu à faire Sébastien-Abdelhamid Godelu, l'une des figures phares de la plateforme ADN, en créant une collection Naruto aussi surprenante qu'indispensable. Et vous allez voir, elle est sortie exactement au moment où il fallait.

Une collection Naruto pour la Coupe du monde 2026

Même si vous n'êtes pas un amateur, vous n'avez sans doute pas pu passer à côté du lancement de la Coupe du monde 2026 jeudi dernier. À cette occasion, nous vous avions proposé un top des anime de foot, rappelant au passage combien les mangas rendent hommage à ce sport. Un constat que partage apparemment Sébastien-Abdelhamid Godelu, qui a mis sur pied une collaboration entre Naruto et la marque Kappa dont résulte une collection de maillots de foot inédite.

Cette collection Naruto x Kappa fait autant honneur à certains personnages phares du manga, du héros éponyme à son rival Sasuke, en passant par Gaara, Itachi et Kyubi. De plus, chaque pièce célèbre l'histoire du football avec un design rétro inspirés de vrais maillots des années 1990. Le orange et bleu renvoie par exemple au maillot porté par le FC Barcelone sur la saison 1997-1998, tandis que le noir et jaune est à l'effigie de celui de la Juventus en 1996.

Tous les maillots Naruto Kappa sont 100 % polyester et confectionné en Turquie. Vous pouvez les retrouver au prix unique de 70 € (hors frais de port) sur la boutique en ligne de la marque, ou en exclusivité en France dans les magasins Courir. Notez Notez que les tailles vont du XS au double XL, mais que certaines sont déjà en rupture de stock. Si vous voulez votre exemplaire, ne tardez pas, surtout si vous souhaitez suivre les matchs dans un outfit digne d'un Hokage.





© Kappa.