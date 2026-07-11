Cela fait en effet plus de dix ans qu'un projet d'adaptation en live-action à l'attention de Naruto a fait l'objet d'une annonce. Après notamment la série live-action One Piece chez Netflix, c'est donc au célèbre ninja de Konoha d'offrir d'importantes nouvelles à l'attention des fans, de la part de la société de production Lionsgate et du créateur du manga original lui-même.

Une nouvelle étape importante dans le voyage réel de Naruto au cinéma

La société de production Lionsgate et le réalisateur Destin Daniel Cretton, surtout connu pour son travail sur Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, mais également sur le très attendu Spider-Man A Brand New Day à venir ce 29 juillet au cinéma, ont annoncé qu'une recherche de casting mondiale était en cours pour le film en live-action Naruto. Cette recherche va pour l'instant se focaliser sur celle de stars afin d'incarner l'iconique Équipe 7 de Kakashi, composée des trois jeunes ninjas qu'on connaît bien : Naruto, Sasuke et Sakura.

Cretton a annoncé la chose via une publication sur Instagram présentant une photo de lui en compagnie de Masashi Kishimoto, le créateur de Naruto, accompagnée du message suivant : « Les histoires de Kishimoto-sensei ont inspiré des générations de fans à travers le monde, et c'est un honneur de porter son univers et ses personnages sur grand écran en live-action pour la toute première fois. Je suis ravi de lancer ce casting mondial pour notre Équipe 7 afin de donner vie à l'incroyable univers de Naruto ».

De son côté, le mangaka qui a donné naissance à Naruto a également partagé son enthousiasme à propos de ce projet. « En ce moment, les miracles s'enchaînent. Mon œuvre, Naruto, est bel et bien en train de devenir un film hollywoodien ! Et le plus grand miracle, c'est que le film sera réalisé par le seul et unique Destin Daniel Cretton. Je n'arrive toujours pas à y croire ! Si tant de miracles se sont déjà produits, espérons-en encore plus ». C'est probablement le ressenti que partagent les fans de Naruto.

Sources : Instagram ; Lionsgate sur X.com