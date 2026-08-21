Le film en prise de vues réelles Naruto serait sur le point d'ajouter un premier nom à son casting. Cela serait en plus pour un rôle de poids, puisque le comédien en discussions rejoindrait le projet pour incarner nul autre que Kakashi sensei.

Le film Naruto réalisé par Destin Daniel Cretton aurait trouvé son Kakashi. D'après les dernières nouvelles, l'acteur Charles Melton (Beef) serait sur le point de finaliser les discussions pour camper le rôle du célèbre ninja copieur. Ce serait le premier nom officialisé au casting de ce projet ambitieux. Mais les fans expriment quelques doutent quant à ce choix sur les réseaux sociaux.

Charles Melton sur le point de devenir Kakashi au cinéma

Destin Daniel Cretton n'aura vraiment aucun repos après la sortie cet été de Spider-Man Brand New Day. Le réalisateur qui cartonne a déjà déclaré que s'il devait travailler sur un nouveau projet autour de l'Homme-araignée, ce serait après avoir terminé la version hollywoodienne de Naruto, adapté du manga phénomène de Masashi Kishimoto.

Or, la production pourrait se mettre en branle sous peu. Le casting est en effet en recherche active, notamment pour ses rôles principaux. Justement, l'un d'eux viendraient de trouver son interprète. D'après The Hollywood Reporter, l'acteur Charles Melton serait sur le point de signer pour reprendre le rôle de Kakashi Hatake. Non seulement il a une grande importance dans l'univers, mais c'est un des préférés des fans. Il figure notamment à la 5e place du concours de popularité officielle de 2023, qui comptabilisait près de 4,6 millions de votes.

Cela dit, ce choix semble étonné les fans. Bien qu'ils se réjouissent de voir un nom déjà récompensé et doublement nommé aux prochains Emmy Awards pour son rôle dans la saison 2 d'Archarnés sur Netflix, beaucoup auraient plutôt vu Charles Melton dans un autre rôle. En effet, de nombreux internautes trouvent qu'il aurait plutôt collé au personnage de Guy1, 2, 3, ami d'ailleurs de Kakashi, que ce soit physiquement ou par sa dynamique habituelle. Ce sera donc à Charles Melton de leur prouver qu'ils ont tort, surtout après avoir vraisemblablement refusé un rôle dans le prochain film X-Men, dont le tournage aurait coïncidé avec celui de Naruto.



Charles Melton au Festival de Cannes (2026) et Kakashi dans l'anime Naruto.

L'équipe 7 du film Naruto sur le point d'être formée

Le fait que la production recrute apparemment son Kakashi avant tout le reste n'est pas anodin. En effet, après l'annonce de casting officialisée cet été pour les rôles de Naruto, Sasuke et Sakura, il apparaît évident que Destin Daniel Cretton et ses collègues recherchent ses figures de proue pour le film live-action.

Pour rappelle, Naruto, Sasuke et Sakura forment l'équipe 7 au sein de l'académie des ninjas de Konoha. Tous les trois sont placés sous la direction de Kakashi, réputé pour être un maître intransigeant au moment de leur faire passer le test qui décidera de leur avenir dans cette voie. Caster en priorité le sensei de nos trois apprentis pourrait donc être une façon de vérifier très tôt l'alchimie entre eux tous.