Les fans de Naruto ne vont plus savoir où donner de la tête. La licence fait une grande annonce, c'est un peu comme un long rêve qui se réalise enfin.

Quand TV Tokyo annonçait que les 25 ans de l'anime Naruto ferait entrer la franchise dans une nouvelle ère, on ne s'attendait quand même pas à ça. Ça fait si longtemps que les fans espèrent une telle nouveauté. Surtout que d'autres mangas y ont eu droit, sans que ce soit leur tour. Alors qu'on n'y croyait plus, la nouvelle est tombée. C'est pourtant officiel à présent, la collection que beaucoup voulaient arrive enfin.

Bandai joue maintenant cartes sur table avec Naruto

Après Dragon Ball et One Piece, Bandai Namco s'attaque enfin à l'œuvre de Masashi Kishimoto. Vous allez bientôt voir vos ninjas préférés sous un nouvel œil. C'était la grande annonce d'hier : ils arrivent dans un jeux de cartes à jouer et à collectionner sous licence officielle baptisé Naruto Card Game.

Ce sera donc le premier véritable TCG tiré de la franchise, loin des cartes seulement de collection sorties au début des années 2000. Pour l'heure, Bandai n'en dévoile pas plus. On ignore encore quels personnages figureront dans les premières séries, à l'exception évidemment de Naruto et Sasuke qui s'illustrent dans une vidéo de teaser rythmée par l'un des openings les plus iconiques de l'anime, “Glow” de Flow.

Cependant, on sait déjà quand nous aurons de nouvelles infos sur ce Naruto Card Game. Bandai donne rendez-vous le 29 juillet 2026 pour un nouveau temps de communication. Ce temps de parole interviendra la veille de l'ouverture de la Gen Con d'Indianapolis, aux États-Unis, où le TCG sera présenté en avant-première. Autrement, le lancement officiel est prévu pour l'année 2027.

Décidément, les fans du manga ont de quoi faire ! Après l'ouverture de Konoha Land au Parc Spirou et la sortie d'une gamme de maillots Kappa, Naruto Card Game sera le nouvel indispensable. Un internaute rappelle qu'il attendait ça « depuis quelques décennies maintenant »1. Un autre dit que son « portefeuille se sent déjà piégé dans un genjutsu »2. Sans compter les commentaires qui disent simplement qu'il leur tarde3. Le succès semble déjà sûr.