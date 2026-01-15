Ces dernières années, le jeu de cartes à collectionner (JCC) a connu un essor spectaculaire, non sans conséquences pour les joueurs. Chaque nouvelle extension de Pokemon, par exemple, se transforme en raz-de-marée mondial, où collectionneurs, joueurs et surtout scalpers s’affrontent pour mettre la main sur les derniers displays et boosters disponibles. Ce nouveau succès a en effet attiré son lot d’opportunistes. Boutiques en ligne comme magasins physiques voient leurs stocks vidés en quelques minutes par des revendeurs dont l’objectif est moins de jouer que de thésauriser, avant de remettre les produits sur le marché à des prix largement gonflés. Face à cette pression, les enseignes tentent tant bien que mal de réagir, en multipliant les restrictions d’achat ou les systèmes de précommande encadrés. Mais les scalpers ont de la ressource.

À mesure que les contre-mesures se perfectionnent, de nouvelles méthodes d’arnaque émergent, au détriment aussi bien du grand public que des revendeurs eux-mêmes. Une situation qui exaspère la communauté, laquelle appelle depuis des mois (parfois des années) les éditeurs historiques du secteur, de Magic à Pokemon, en passant par Yu-Gi-Oh!, à prendre des décisions plus radicales. C’est finalement le JCC One Piece qui choisit d’ouvrir la voie en Occident.

One Piece fait la guerre aux scalpers

Les faits divers liés aux arnaques dans le monde du jeu de cartes à collectionner se multiplient. Les revendeurs les plus mal intentionnés rivalisent d’ingéniosité, y compris en France, pour contourner les contrôles : achat de boosters, ouverture méticuleuse, récupération des cartes de valeur, puis remplacement par des cartes sans intérêt, le tout en veillant à refermer l’emballage et à conserver un poids identique. Il ne reste alors plus qu’à demander un remboursement en boutique en prétendant que le produit n’a jamais été ouvert. L’acheteur suivant en fera les frais. Face à ces pratiques, des mesures plus fermes étaient attendues. C’est le JCC One Piece qui ouvrira le bal en Occident avec une décision susceptible de faire école dans la lutte contre les scalpers et autres revendeurs opportunistes.

Dans un communiqué publié le 14 janvier 2026 sur ses réseaux sociaux officiels, la marque annonce qu’elle retirera systématiquement le film plastique de ses produits dans ses boutiques officielles aux États-Unis. L’objectif : limiter les détournements des stocks et freiner la revente frauduleuse. Cette mesure, adoptée au Japon par les boutiques Pokemon officielles, s’attaque avant tout à la valeur spéculative du produit.

Une mesure saluée par la communauté

Un display ou un booster encore sous scellé se négocie bien plus cher sur le marché qu’un produit déjà ouvert. En supprimant ce gage d’authenticité, l’éditeur rendre l’opération nettement moins rentable pour les scalpers, et donc moins attractive, même aux yeux des collectionneurs. Un produit privé de son scellé inspire mécaniquement moins confiance lorsqu’il provient d’un tiers, ce qui devrait inciter davantage les acheteurs à se tourner vers les circuits officiels, perçus comme plus sûrs. Reste à voir si cette stratégie suffira à endiguer des pratiques qui, jusqu’ici, n’ont cessé de se professionnaliser. One Piece, Magic, Pokemon ou Yu-Gi-Oh, c’est le même combat désormais et les joueurs JCC de tous horizons saluent l’initiative et jalousent l'Amérique. Aucune information n’a été communiquée pour la France à l'heure où ces lignes sont écrites.

Source : One Piece TCG US