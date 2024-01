Une excellente nouvelle attend les fans de Naruto, mais surtout celles et ceux qui ne connaissent pas encore l'œuvre. On vous donne un indice : ça implique de ne pas faire chauffer la carte bleue.

Si on vous demande quels sont les shōnen les plus connus, vous allez probablement répondre Dragon Ball, One Piece, Bleach, My Hero Academia, mais également Naruto. Pendant longtemps, il faisait partie des mastodontes du genre. Chacun de ses chapitres, ou épisode pour l'anime, était attendu au tournant. Maintenant, il a laissé sa place à Boruto, qui fait moins l'unanimité, sans être détesté par tous pour autant. Quoi qu'il en soit, on a une bonne nouvelle à annoncer concernant la franchise.

Envie de voir Naruto gratuitement ? C'est possible

Cette information s'adresse surtout à ceux qui n'ont pas encore découvert Naruto. Après, ça peut aussi intéresser les fans qui ont envie de se replonger dans l'histoire. Pour cause, la plateforme TF1+ vient d'ajouter dans son catalogue l'anime. Et attention, on ne parle pas simplement des 220 épisodes de la première partie. Les 500 épisodes de Shippuden sont également accessibles, mais ça ne s'arrête pas là. Les 120 épisodes de Boruto, la suite directe suivant les aventures du fils du septième Hokage. En voilà une bonne surprise.

Si on en parle aujourd'hui, c'est parce que le service de SVOD en question est totalement gratuit. De nombreux programmes sont disponibles, avec par exemple la trilogie Le Hobbit, Limitless ou l'excellent Gladiator. Comme vous pouvez le constater, il y en a pour tous les goûts. Dorénavant, cette sélection est rejointe par Naruto, ce qui est un ajout conséquent, permettant à la plateforme de faire peur à la concurrence. En tout cas, si on a piqué votre curiosité, et que vous n'êtes pas familier avec le manga ou l'anime, voici un petit résumé de l'intrigue :

Dans le village de Konoha vit Naruto, un jeune garçon détesté et craint des villageois, du fait qu'il détient en lui Kyuubi (démon renard à neuf queues) d'une incroyable force, qui a tué un grand nombre de personnes. Le ninja le plus puissant de Konoha à l'époque, Minato Namikaze, a réussi à sceller ce démon dans le corps de Naruto. C'est ainsi que douze ans plus tard, Naruto rêve de devenir le plus grand Hokage de Konoha afin que tous le reconnaissent à sa juste valeur. Mais la route pour devenir Hokage est très longue. Synopsis disponible sur Allociné

Un live-action est en approche

Pour rappel, l'œuvre de Masashi Kishimoto a une autre surprise en réserve : un live-action. Après de nombreux échecs, la série One Piece sur Netflix a montré qu'on pouvait livrer une bonne adaptation en prises de vues réelles. En l'occurrence, celle de Naruto a été annoncée il y a 10 ans. Néanmoins, le chantier n'a l'air de battre son plein que depuis peu de temps. En novembre dernier, Vanity Fair nous apprenait que Tasha Huo planchait sur le projet pour le compte de Lionsgate. On n'a pas beaucoup de détails supplémentaires à vous offrir. En sachant que la production a dû être retardée par la grève des scénaristes et des acteurs à Hollywood.