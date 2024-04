Le manga Naruto s'apprête à célébrer ses 25 ans. Pour l'occasion, l'éditeur Kana dévoile deux surprise d'exception pour les fans français du ninja légendaire et de sa relève, Boruto.

Demon Slayer, One Piece, Naruto... Les otakus sont gâtés cette année ! Le manga a toujours autant le vent en poupe en France. Les ventes des tomes ne faiblissent pas tandis que les plateformes de SVOD spécialisées dans les anime abreuvent la communauté de toujours plus de titres cultes et inédits.

Alors les éditeurs ont bien compris que les fans français étaient toujours fidèles au poste, et ils les récompensent bien pour ça. Décidés à faire vivre cette communauté, ils s'attèlent de plus en plus à organiser des événements qui leur permettent de partager leur passion ensemble.

Cette année, par exemple, l'anime One Piece fête son quart de siècle d'existence. Pour cette occasion, la Toei organise une réunion en grande pompe à Paris le mois prochain. Mais 2024 ne sera pas que l'année du Chapeau de paille. Une autre œuvre culte partage le même anniversaire.

Reconnaissable à ses cheveux blonds et son bandeau frontal, Naruto a lui aussi 25 ans. La publication du manga de Masashi Kishimoto a débuté en 1999 pour s'étendre jusqu'en 2014 (ou 2016 chez nous). Depuis, le ninja a tendu le relai à une nouvelle génération de genin en herbe avec la série Boruto.

Pour cette occasion, l'éditeur français Kana va faire plaisir aux fans en 2024. En collaboration avec le Japon, deux excellentes surprises arrivent dans les prochains mois. Aiguisez vos kunai, l'été vas être aussi chaud qu'une technique Katon !

© Masashi Kishimoto.

La suite de Boruto arrive enfin chez nous

Malgré la fin du manga et de l'anime Naruto, les portes ne se sont pas refermées sur le village de Konoha. De jeunes ninjas portent haut l'héritage de leurs parents dans le manga Boruto — Naruto Next Generations. Dans cette suite directe, les enfants de nos premiers héros affrontent de nouveaux défis et, surtout, une menace qui pourrait changer la face du monde.

Depuis 2016, la nouvelle génération de ninjas continue de faire vibrer le cœur des fans. Malgré un anime parfois critiqué par son surplus d'épisodes filers, les tomes se vendent comme des petits pains, au Japon comme en France.

Mais, l'an dernier, la série a connu une pause volontaire pour mieux revenir en force. Comme pour Naruto qui a eu droit à deux parties bien distinctes en anime avec Naruto Shippuden, une ellipse temporelle dans la trame de l'histoire permet au manga Boruto de scinder son récit avec une nouvelle série qui prend la suite de Naruto Next Generations.

Ainsi, depuis 2023, les aventures du fils de Naruto se poursuivent sur papier sous le titre Boruto — Two Blue Vortex... du moins, au Japon. De fait, les fans français attendent de pouvoir mettre la main sur la suite du manga. Alors que les indicateurs pointaient vers une sortie pour 2025, Kana l'a annoncé hier : la deuxième partie des aventures de Boruto arrivera en 2024, dès cet été !

Une venue exceptionnelle en France

Ce n'est pas la seule nouvelle que l'éditeur français a eu à nous annoncer. Ayant préparé la nouvelle grâce à un compte-à-rebours en ligne, nous attendions avec impatience que les minutes finissent de s’égrener pour découvrir ce qui nous attendait encore après la communication dédiée à Boruto. Et autant vous dire que cette seconde annonce était inespérée.

C'est officiel : pour la toute première fois en France, Masashi Kishimoto, l'auteur de Naruto, sera à Paris le samedi 24 et le dimanche 25 août. Le mangaka n'a pas quitté le Japon depuis une douzaine d'années et n'est jamais venu à la rencontre du public français. C'est donc une réunion d'exception que Kana, en partenariat avec la plateforme ADN, nous offre.

Mais ce n'est pas tout car, le créateur de la franchise ne sera pas seul. Il viendra accompagné de Mikio Ikemoto, son ancien assistant qui a pris le relai sur le manga Boruto, portant l'héritage de son maître à l'image de leurs héros au bandeau frontal.

Pour le moment, les détails des deux annonces n'ont pas été communiqués. Il faudra donc patienter pour connaître la date de sortie exacte de Boruto — Two Blue Vortex en France, ainsi que l'organisation de la rencontre avec Kishimoto et Ikemoto. Mais une chose est sûre : c'est un anniversaire mémorable qui s'annonce chez nous pour Naruto !