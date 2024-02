Les adaptations de la pop-culture en live action ont le vent en poupe en ce moment. One Piece a connu un succès fou aux côtés de The Last of Us et il n’a pas suffi de plus pour entraîner une vague de projets similaires. On a entendu parler de Zelda, mais aussi de Borderlands récemment. Bien qu'historiquement ces films ou séries n’aient pas toujours vraiment fonctionné faute d’efforts et de moyens (Dragon Ball Evolution on ne t’oublie pas), maintenant l’état d’esprit a changé et on voit le réel potentiel de ces œuvres. Dernièrement, on a appris qu’un autre grand nom de la pop-culture allait arriver dans nos salles obscures : Naruto. Et c’est un réalisateur à succès d’un AAA de Marvel et d’autres très bons films qui va s’en charger.

Le film Naruto entre de bonnes mains

En effet, Naruto, l’un des plus grands mangas de tous les temps avec Dragon Ball et One Piece, va recevoir une adaptation live-action sur grand écran. La réalisation est confiée à Destin Daniel. L’homme est connu pour son travail sur Shang-Chi et la légende des dix anneaux, l’un des films Marvel ayant reçu les meilleures critiques ces dernières années. Le cinéaste sera aussi producteur du projet aux côtés de la société Arad Productions qui a d’autres adaptations du genre en cours comme Borderlands, Kraven The Hunter ou encore One Punch Man.

Destin Daniel a même le feu vert du créateur de Naruto lui-même, Masashi Kishimoto. Hollywood Reporter rapporte une de ses déclarations : « Quand j’ai entendu parler de l’implication de Destin [pour le film Naruto], c’était juste après avoir regardé un de ses blockbuster d’action, et je me suis dit qu'il ferait un parfait réalisateur pour Naruto. ». Le mangaka fera lui aussi partie du processus de création. C’est la société de distribution Lionsgate qui est en charge du développement du projet, et ce, depuis 2015. Le recrutement de Destin Daniel a été un grand pas en avant dans l’avancement de l'adaptation. Il ne faudra sûrement plus attendre longtemps avant de voir Naruto, ce géant de la pop-culture, rameuter des milliers de fans dans nos salles obscures.

Car, futur flop ou non, Naruto touche tout de même des millions de personnes avec pas moins de 250 millions de mangas vendus. La série a aussi pu compter sur son anime et les quelques spins off qui en découlent, mais aussi sur les différents jeux vidéo. En bref, depuis 25 ans Naruto continue d’avoir une fanbase solide qui sera forcément intriguée par ce projet au cinéma.