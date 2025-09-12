Le phénomène Frieren reviendra pour une saison 2, c'est officiel. Après le succès du manga, l'univers fantastique né de la collaboration entre Kanehito Yamada et Tsukasa Abe crève l'écran. La première fournée d'épisodes avait mis tout le monde d'accord. Dès lors, la suite est très attendue des amateurs d'anime. L'impatience ne va faire que croitre avec les nouveaux visuels dévoilés par le studio.

La saison 2 de Frieren se dévoile en avance

Frieren est la parfaite incarnation d'un genre peu connu dans nos contrées, mais qui est très apprécié au Japon dans la sphère des mangas et animes. Il s'agit du iyashikei, un sous-genre de la tranche de vie qui mise tout sur un environnement reposant, suivant tout en douceur le parcours de ses personnages. Le concept est, en quelque sorte, d'apaiser, voire de « guérir », son public.

C'est donc sans surprise que nous découvrons de nouveaux visuels de la saison 2 de Frieren qui enchanteront les fans. Le studio Madhouse (Sakura Chasseuse de cartes, Hunter x Hunter) a partagé des planches pour donner un aperçu de l'apparence des personnages, tous souriants, sur un fond gris et bleu qui reflète bien cet esprit apaisant de l'œuvre et du genre.

Nous découvrons ainsi l'héroïne elfique, Frieren, entourée de ses plus fidèles amis. Fern et son protecteur Heister, les combattants Stark et Himmel, ainsi que le nain Eisen. Tous semblent nous attendre pour continuer l'aventure avec eux ! Mais, pour cela, il faudra attendre le mois de janvier 2026 pour découvrir la saison 2 sur Crunchyroll. D'ici là, vous avez le temps de rattraper la saison 1 sur la plateforme de SVOD ou via le somptueux collector fraîchement annoncé.

© Madhouse / Kanehito Yamada et Tsukasa Abe.

© Madhouse / Kanehito Yamada et Tsukasa Abe. À gauche : Stark, Frieren et Fern. À droite : Heiter, Frieren, Himmel et Eisen.