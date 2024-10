Les amateurs de mangas enchaînent les conclusions d'œuvres qui ont marqué la dernière décennie. Demon Slayer, L'Attaque des Titans, ou tout dernièrement Jujutsu Kaisen et, bien sûr, My Hero Academia. Mais, si l'histoire s'est achevée sur le papier, elle n'a encore terminé de se raconter à l'écran. C'est le cas de chacun de ses titres. Cependant, une nouvelle concernant l'anime risque de secouer les fans de MHA, mais pas forcément dans le mauvais sens du terme.

La fin de My Hero Academia se précise enfin

En août dernier, Kōhei Horikoshi délivrait le chapitre ultime du manga My Hero Academia. Les fans ont ainsi dit au revoir à Deku et tous ses compagnons... mais pas totalement ! De fait, la série n'en est pas encore arrivée à la conclusion de l'œuvre sur papier. Mais, plus pour longtemps... L'épisode 21 de la saison 7, le dernier donc de l'arc en cours, sortira samedi 12 octobre 2024.

À l'approche de cette date butoir, beaucoup se questionnaient sur la manière dont la fin de MHA serait ensuite adaptée à l'écran. Il faut dire que, sur les réseaux sociaux, la rumeur d'un film se répandait de plus en plus. Mais, les avis à se sujet n'étaient pas vraiment des plus enthousiasme... En effet, les fans craignaient qu'avec un tel projet, le studio doive faire l'impasse sur des éléments importants de l'histoire.

Alors c'est avec plaisir qu'ils accueillent l'annonce officielle de la part du Weekly Shonen Jump, le magazine de pré-publication qui a partagé les aventures des élèves de l'Académie des héros : la saison 8 de My Hero Academia sera la dernière. Elle couvrira la fin du manga et sortira en 2025. Voilà qui promet un conclusion en apothéose sur petit écran !

Ainsi, l'ultime saison de MHA racontera normalement les événements de la Bataille finale et de l'épilogue. Les fans semblent faire confiance au studio Bones pour le travail accompli jusqu'ici et leur offrir la fin qu'ils méritent sur petit écran. Mais, le manga n'est pas fâché pour autant avec le grand écran. Vous le savez sans doute, le film My Hero Academia: You're Next est sorti hier dans les salles françaises. Voilà une bonne occasion de célébrer la bonne nouvelle et de savourer tant que possible les derniers grands moments de l'œuvre de Horikoshi avant de devoir lui dire définitivement au revoir...