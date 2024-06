Kohei Horikoshi revient aujourd'hui avec de nouvelles pages de My Hero Academia. Ce chapitre 424 confirme notre impression, il n'y en a plus pour longtemps.

Depuis quelques années, les super-héros connaissent une nouvelle ère. La satire s'est ainsi invitée dans la série live-action The Boys sur Prime Video, plateforme investie par les questions d'héritage chez les supers via l'adaptation du comic book Invicible. Mais, de l'autre côté de l'océan Pacifique, le manga redessine lui aussi les contours de ces personnages. On pensera évidemment à l'imbattable Saitama de One Punch Man, mais aussi au shōnen à succès My Hero Academia.

Le 7 juillet prochain, ce dernière fêtera justement les dix ans de la pré-publication. En une décennie, l'œuvre de Kōhei Horikoshi a apporté un vent de fraîcheur incontestable aux histoires de super-héros. MHA, c'est l'histoire d'Izuku Midoriya, surnommé Deku, un garçon sans pouvoir dans un monde ou presque tout le monde en a, et qui rêve de devenir un super-héros. Après bien des épreuves et avoir acquis son alter, le jeune garçon revient avec un changement de look dans le chapitre 424.

My Hero Academia arrive au bout du chemin

Depuis un mois déjà, la saison 7 de Boku no Hero Academia, soit My Hero Academia chez nous, a débarqué sur Crunchyroll. Mais, ce qui attire tous les regards des otakus actuellement, c'est le nouveau chapitre du manga. Pré-publié dans le très célèbre Weekly Shōnen Jump, le chapitre 424 amorce incontestablement un tournant pour l'avenir de la série.

Depuis plusieurs mois, nos héros vivaient ce qui étaient la bataille la plus importante de leur histoire. Après des affrontements intenses, ils sont enfin venus à bout de la menace. Le coût du combat fut rude, comme on s'y attendait. Mais un point final a enfin pu être mis à cet arc immense. C'est donc aujourd'hui que sort la suite, avec “Épilogue”, le nouveau chapitre de MHA... Le premier aperçu nous montre déjà le nouveau visage du Deku survivant, que nous allons suivre dans ses derniers pas à l'académie Yuei.

© Kōhei Horikoshi.

Mais ce chapitre 424 n'est pas le dernier ! MHA n'a pas encore totalement tiré sa révérence. Néanmoins, ce qui était pressenti va en se confirmant : l'œuvre arrive au bout du chemin. Kōhei Horikoshi ne devrait plus nous réserver que quelques chapitres désormais, dressant le bilan de la situation dans le lore de My Hero Academia. Reste à savoir quand Deku et ses camarades nous diront définitivement adieu.