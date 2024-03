Décidément, il y avait vraiment des informations auxquelles on ne s'attendait jamais à traiter. Comme c'est le cas cette fois-ci avec ce projet Dragon Ball totalement fou et démesuré. On vous dit tout.

Le monde d'Akira Toriyama prend vie dans une toute nouvelle dimension : un parc à thème Dragon Ball, le premier du genre, est annoncé pour une construction imminente. Ce qui est surprenant au-delà du lieu totalement fou, c'est la démesure complète du projet. Baptisé simplement The Dragon Ball Theme Park, ce projet promet d'immerger les fans dans l'univers de cette franchise emblématique. Si cela peut plaire aux fans, il vaut mieux toutefois ne pas trop être anxieux concernant l'aspect écologique.

Un parc Dragon Ball unique en son genre

Un parc à thème Dragon Ball est donc annoncé pour une construction imminente dans la ville de divertissement Qiddya à Riyad, en Arabie Saoudite. Il ambitionne de devenir une destination incontournable pour les fans de la série du monde entier. S'étendant sur plus de 500 000 mètres carrés, le parc comptera plus de 30 attractions thématiques, dont cinq révolutionnaires. Les visiteurs pourront également profiter de séjours dans des hôtels à thème et savourer différentes cuisines dans des repères spectaculaires, inspirés de lieux emblématiques de Dragon Ball tels que l'île de la Kame House, la Capsule Corporation et la Planète Beerus.

Parmi les attractions phares, on compte les montagnes russes Shenron, qui promettent d'élever les visiteurs jusqu'à 70 mètres de hauteur, s'inspirant du célèbre dragon de la série. Sept zones thématiques différentes permettront aux fans d'explorer les divers univers de la saga, des séries TV originales jusqu'à Dragon Ball Super. Le parc fait partie du gigantesque projet Qiddiya, initié par la Qiddiya Investment Company, visant à transformer le paysage de divertissement de la région. En recréant l'univers de DB, le projet espère concrétiser le rêve de nombreux fans d'expérimenter le monde de leurs héros favoris en réalité.

Enfin, rappelons tout de même que la ville de Riyad se situe en plein désert. Quand on vous dit qu'il faut penser à débrancher sa TV en partant en week-end !

En résumé :