Le film tant attendu Minecraft soulève de nombreuses questions. En effet, il est difficile d'imaginer comment un jeu axé sur la construction pourrait bénéficier d'une adaptation cohérente au cinéma. Pour couronner le tout, l'annonce d'un des premiers grands noms au casting ajoute la cerise sur le gâteau, soulignant le côté totalement fou et presque irréel du projet. Voilà ce que l'on sait.

Le film Minecraft fait déjà très fort

Ainsi le film Minecraft vient de s'enrichir d'un nouvel acteur de renom : Jack Black. L'acteur a en effet confirmé sa participation au casting, rejoignant ainsi Jason Momoa et Danielle Brooks, connue pour son rôle dans Peacemaker, dans le spin-off de The Suicide Squad.

Jack Black, célèbre pour ses rôles dans School of Rock et récemment dans The Super Mario Bros. (voix de Bowser), a partagé une image humoristique sur les réseaux sociaux où il se prépare pour son rôle de Steve, l'un des personnages principaux de Minecraft. Cette image montre Black en train de lire un livre intitulé "Minecraft Basics"(Minecraft pour les Nuls en français).

Le film Minecraft, réalisé par Jared Hess, connu pour Napoleon Dynamite, promet d'être une expérience cinématographique immersive qui capture l'esprit du jeu adulé par des millions (et des millions) de joueurs. La distribution s'annonce impressionnante, avec la participation de Jason Momoa en vedette principale, Danielle Brooks dans le rôle de Dawn, et Sebastian Eugene Hansen dans celui de Henry. Matt Berry, nominé aux BAFTA et Critics’ Choice Award, reconnu pour ses rôles dans What We Do in the Shadows et The IT Crowd, a également rejoint le projet en mai dernier.

L'annonce de la participation de Jack Black, passant de la franchise Super Mario à Minecraft, souligne l'engouement croissant pour les adaptations de jeux vidéo en films. Fait amusant, on sait que Jack lui même est amateur de jeu vidéo. Sur sa chaine YouTube, il avait d'ailleurs publié il y a plusieurs années une vidéo humoristique sur le jeu de construction en compagnie du YouTubeur PewdiePie.