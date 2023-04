Depuis quelques années c'est une véritable foire aux adaptations au cinéma qui se déroule devant nos yeux. Preuve en est la sortie récente de Super Mario Bros qui malgré les critiques, semble bien fonctionner dans les salles obscures. Idem du coté de Donjons et Dragons qui possède pour le moment de très bons retours de la part de la presse. Dans ce contexte, on peut comprendre l'envie de Microsoft de proposer une version de Minecraft dans le milieu du septième art.

Une date de sortie pour le film Minecraft

Pour le moment les informations sur ce film Minecraft ne sont pas très nombreuses mais on sait déjà que le long métrage est le fruit de plusieurs années de travail. Il faut dire qu'avec ses millions d'exemplaires vendus, le titre de construction est l'un des plus populaires de toute l'histoire du jeu vidéo. Raison de plus pour voir encore plus grand et frapper encore plus fort. On sait par contre depuis aujourd'hui que le film très attendu est prévu pour le 4 avril 2025. Il va donc falloir prendre son mal en patience avec plus de deux ans d'attente.

Un acteur totalement inattendu

"Salut, c'est Steve"

L'acteur Jason Momoa devrait participer au film d'une manière ou d'une autre mais on ne sait pas encore de quelle façon. Doublage ? Apparition sous une autre forme ? D'après les premières rumeurs, Minecraft devrait être un film en adaptation live. On peut donc imaginer l'acteur qui incarne Aquaman jouer le rôle de Steve, le personnage principal du jeu.

On sait aussi que c'est Jared Hess qui s'occupera de l'adaptation. On connait notamment l'homme pour avoir réalisé Napoleon Dynamite ou encore la série The Last Man on Earth. Il convient de souligner que les discussions autour de ce projet ambitieux date de 2019 mais on sait que Warner tente d'adapter le projet sur grand écran depuis au moins 10 ans. Ce qui peut se comprendre avec l'aura de la franchise.

Pendant ce temps, Minecraft en jeu vidéo...

En attendant Minecraft continue d'évoluer avec de fréquentes mises à jour pendant que les spin-off s'enchainent. Notons d'ailleurs que très prochainement nous devrions pouvoir compter sur Minecraft Legends, à savoir la franchise qui se décline en jeu de stratégie. Et encore avant nous avions eu le droit à Minecraft Dungeons qui est lui une sorte d'action-RPG dont l'objectif est de vous faire découvrir le genre, très simplement tout en jouant avec ce qui fait le succès de la saga.