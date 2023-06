En janvier dernier (2023) nous pouvions apprendre la bonne nouvelle pour les fans de la Famille Addams, la série Netflix Mercredi allait avoir le droit à une saison 2. Il faut dire que la saison 1 fut l'une des créations de la plateforme la plus visionnée avec pas moins de 1,2 milliard d'heures au total. Fort de ce constat, il était difficile pour l'entreprise américaine de ne pas continuer sur sa lancée même si certains choix commencent déjà à diviser.

Mercredi : la saison 2 de Netflix se trouve une production

D'après le très sérieux média HollywoodReporter, l'actrice Jenna Ortega en plus de reprendre son rôle de Mercredi Addams tiendra aussi le rôle de productrice de la saison 2. Cet état des faits devrait permettre de lui éviter les événements de la saison 1 puisque pour mémoire la jeune actrice a eu pas mal de soucis avec le superviseur du scénario puisqu'elle a tenté à plusieurs reprises de faire changer l'histoire et des dialogues pour rendre la série plus sombre. Visiblement à l'époque tout le monde n'a pas été réceptif à ces changements, au point que Steven DeKnight, producteur principal de la saison 1 accuse Ortega d'être très toxique et imbue de sa personne.

Un changement de ton pour la série ?

Dans ce contexte Ortega a évoqué l'importance d'avoir des opinions divergentes dans le processus de création.

Je me sens vraiment, vraiment chanceuse de devenir productrice cette fois-ci. Je pense qu'un projet est meilleur quand il y a autant de voix et d'idées émises que possible. J'ai eu des expériences à la télévision où j'ai senti que ma voix n'était pas entendue, que j'étais censé être une marionnette. On m'a dit sur les plateaux, "Tais-toi et fais ton travail".

En partant de ce postulat on peut imaginer que la jeune femme puisse apporter un ton assez différent à la série avec sans doute un scénario plus sombre que celui de la saison 1. D'ailleurs à ce propos, on sait que les créateurs souhaitent continuer de parler de l'amitié entre Enid et Mercredi ainsi que la relation mère-fille au sein de la famille Addams.

La saison 2 de Mercredi ça sort quand ?

Pour le moment il n'y pas de date de sortie pour la saison 2 de Mercredi mais sachez tout de même qu'avec la grève actuelle qui se tient à Hollywood chez les scénaristes, tout semble être à l'arrêt chez Netflix comme ailleurs (Disney, Amazon, Warner, etc). Tant qu'une solution viable n'est pas trouvée pour la rémunération des écrivains, il semble difficile d'imaginer que la situation se décante.