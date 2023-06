Netflix a rendu le partage de compte payant, mais il existe une astuce pour contourner le problème et continuer d'ne profiter sans frais supplémentaire. Cerise sur le gâteau c'est parfaitement légal.

Netflix a récemment embrasé Internet avec son annonce concernant le partage de compte qui était jusqu'ici gratuit et compris dans les différentes formules. Mais désormais c'est fini. Plus question de partager un même compte à plusieurs personnes ou amis. Maintenant, il faut payer un supplément pour chaque nouvelle tête. Rapidement, les internautes se sont mis en colère. S'il y a peut-être (certainement) de l'abus ici et là, beaucoup de personnes voyaient ici un véritable moyen de profiter du service sans pour autant casser leur tirelire.

Pire encore, les nouvelles règles de Netflix posaient le même problème aux personnes voyageant beaucoup. Ou encore, celle qui ne peuvent tout simplement pas se permettre de revenir régulièrement à leur connexion d'origine. L'exemple le plus courant est notamment les jeunes étudiants souvent loin du foyer, ou les utilisateurs dont le métier les oblige à voyager.

Le partage de compte Netflix sans payer plus, c'est toujours possible...

Seulement voilà, si Netflix a bien décidé de mettre en place sa nouvelle réglementation qui demande désormais aux utilisateurs de s'identifier régulièrement dans le foyer où le compte a été enregistré, et qui fait payer environ 6€ supplémentaires par tête ajoutée au profil principal, le fait est qu'il est possible de continuer à faire le partage sans verser un centime supplémentaire.

Netflix ne prévoit en effet aucune sanction, ni aucune mesure (blocage, suspension du compte…) pour les utilisateurs qui ne souhaitent pas se plier aux nouvelles règles avec leur compte actuel. L'astuce est donc toute simple. En réalité, pour continuer de profiter de son partage de compte gratuitement, il suffit simplement de... ne rien faire. Oui, l'astuce est de ne strictement rien faire de plus ou de moins que ce que vous faites déjà. Comprenez par là que sur le papier, tant que vous n'ajoutez personne à votre compte actuel, vous ne payerez pas de supplément.

Vous pouvez encore en profitez partout !

...et c'est la plateforme qui l'autorise en plus

C'est en tous cas ce qu'affirme Netflix dans un communiqué repéré par le site Golem.de . La firme déclare en effet que les utilisateurs actuels peuvent profiter de cette « liberté » tant qu'aucun autre membre n'est ajouté au profil existant. Et surtout, Netflix dit bien noir sur blanc qu'il n'y aura « aucune résiliation ni aucune autre forme de conséquence ». En revanche, dans le cas où vous souhaiteriez ajouter quelqu'un, cette fameuse liberté prendra fin.

Vous vous retrouverez alors à devoir débourser quelques euros supplémentaires pour chaque nouveau profil sur le compte, comme prévu par la nouvelle réglementation. Difficile de savoir combien de temps Netflix tiendra sa parole. Vu d'ici, c'est presque un peu trop beau pour être vrai. En tout cas, pour le moment, c'est sans contraintes et parfaitement légal. Vous pouvez donc continuer à profiter de votre partage de compte sans craindre la foudre.