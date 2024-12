Max fait aussi sa rentrée 2025 avec quelques gros films, dont l'un est d'ailleurs tiré d'une grosse licence de jeu vidéo. On pourra aussi compter sur une nouvelle série avec Alison Brie et Sam Neil.

2025, c’est aussi la rentrée pour Max. La plateforme est la dernière à être arrivée sur notre territoire, mais elle a rapidement rattrapé son retard. Comme Netflix, Prime Video et Disney+, Max ajoute plusieurs nouveautés à son catalogue pour marquer la nouvelle année. Cette semaine on aura le droit à un grand classique du cinéma français, quelques bons gros divertissements et une série intrigante.

Tous les films Max du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025

Le mois de décembre va se terminer dans la violence sur Max avec Mortal Kombat, dernière adaptation en date de la célèbre licence de jeu de combat. Le film est suffisamment divertissant pour être regardé à défaut d’aller jusqu’au bout des choses, même si son dernier acte assure niveau gore. Pour le reste, on notera le grand classique Fabuleux Destin d'Amélie Poulain avec Audrey Tautou mais aussi Hansel et Gretel : Chasseurs de sorcières, un film grand spectacle avec Gemma Arterton et Jeremy Renner qui réécrit le célèbre conte d’une manière… atypique. Voici la liste des films disponibles sur Max cette semaine qui viendront conclure cette année et débuter 2025 :

30/12 Mortal Kombat (2021)



1 /01 LE FABULEUX DESTIN D'AMELIE POULAIN - Film

02/01 EN EAUX TRES TROUBLES – Film CHRISTOPHER REEVE : LE SUPERMAN ÉTERNEL - Documentaire

03/01 HANSEL ETGRETEL : WITCH HUNTERS – Film



Toutes les séries du 30 décembre 2024 au 5 janvier 2025

Enfin, cette semaine il n’y aura qu’une seule série d’ajoutée au catalogue sur Max, mais une intrigante. On parle ici d’Apples Never Fall qui nous fera suivre l’enquête de frères et sœurs qui partent à la recherche de leur mère disparue brusquement. Une mini-série de quelques épisodes avec notamment Alison Brie (Community), Sam Neil (Jurassic Park) ou encore Jake Lacy ( The White Lotus, Girls).