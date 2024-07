C’est le petit nouveau parmi les géants de la SVOD, Max met les petits plats dans les grands pour son premier mois sur notre territoire. Comme Netflix, Disney+ et Prime Video, la plateforme SVOD fait le plein de nouveautés. Cette semaine, en plus des épisodes hebdomadaires de House of the Dragon et Suicide Squad Isekai, c’est une pluie de films qui débarque sur la plateforme. En revanche, aucune série à l’horizon pour le moment.

Tous les films Max de la semaine du 8 au 14 juillet

Max n’est disponible chez nous que depuis mi-juin, mais la plateforme a déjà de la ressource. Elle peut compter sur une bibliothèque de films et séries déjà bien solide avec des licences très connues comme The Last of Us, Game of Thrones ou encore tout l’univers DC. À cela s'ajoutent quelques nouveautés chaque semaine, comme le fait la concurrence. Cette semaine, ce sont plusieurs films qui viennent garnir le catalogue.

On notera les deux films Mesrine, qui reviennent sur la vie du tristement célèbre malfrat du même nom, ou encore Blueberry, un western fantastique. Tous avec Vincent Cassel d’ailleurs. Plus doux et amusant, Sacrées Momies, un film d’animation pour petits et grands qui nous plonge dans un monde fantastique en Égypte, mais pas que... Enfin, vous pourrez retrouver le premier long-métrage documentaire Faye sur la vie de Faye Dunaway, actrice ultra connue notamment pour son rôle majeur dans Bonnie and Clyde.