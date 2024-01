Les acteurs entrent et sortent des projets Marvel, et récemment, l'un d'eux, très apprécié du public, a annoncé son retrait d'un projet très attendu. Dommage.

En novembre dernier, Robert Kirkman, le créateur d'Invincible, a récemment évoqué une conversation avec Steven Yeun, suggérant que ce dernier pourrait interpréter Sentry dans le film Thunderbolts de l'Univers Cinématographique Marvel. Durant cette discussion, ils ont parlé de l'essayage du costume de Sentry, où Yeun a fait une remarque humoristique sur le fait qu'il semble destiné à jouer des super-héros en jaune et bleu, faisant ainsi référence à son rôle dans Invincible. Mais visiblement, les plans viennent de changer...

Cet acteur fait ses adieux à Marvel, pour l'instant ?

Steven Yeun ne jouera finalement pas dans le film Marvel Thunderbolts. En fait, l'acteur s'est récemment exprimé sur son départ du film lors de l'ouverture d'un pop-up store Louis Vuitton à West Hollywood. Yeun a confié à Marc Malki, journaliste de Variety ses raisons de quitter le film à venir, citant la grève de SAG-AFTRA de l'année dernière comme l'une des causes principales.

Le temps qui passe et les changements qui s'ensuivent m'ont un peu éloigné du projet. Mais je suis sûr que Jake [Schreier] fera un travail incroyable

Le film, réalisé par Jake Schreier, avec un scénario de Lee Sung Jin et un premier jet écrit par Eric Pearson, scénariste de Black Widow, a vu sa production mise en pause en mai en raison de la grève de la WGA, et n'a toujours pas commencé le tournage depuis la fin des grèves à Hollywood. Et maintenant, sans acteur principal, la situation semble compliquée. Interrogé sur le film Marvel qu'il souhaiterait faire à l'avenir, Yeun a répondu : "C'est trop tôt pour le dire. J'ai probablement énervé trop de gens en partant, alors je vais juste dire 'Merci de m'avoir accueilli.'" Avec humour, l'homme a tout de même précisé qu'il avait quelques idées en tête, mais qu'il préférait ne pas les partager par crainte que cela ne compromette la réalisation du projet.

Steven Yeun

Sentry, un des nouveaux héros du MCU

Il reste à voir comment l'Univers Cinématographique Marvel intégrera le personnage de Sentry, mais son potentiel ajout à Thunderbolts s'annonce captivant. Sentry est un héros aux pouvoirs colossaux, souvent assimilé à Superman pour ses capacités. Doté d'une force surhumaine et de la maîtrise de la lumière, il est également immortel et possède une grande résistance mentale. Sa vitesse est stupéfiante, et il bénéficie d'un facteur de régénération remarquablement efficace.