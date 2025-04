Les choses s’accélèrent autour de Thunderbolts. Et pas forcément dans le bon sens. Depuis quelques heures, d’importants leaks circulent en ligne. Des spoilers lourds, très détaillés, auraient dévoilé des moments clés du film. Si vous espériez garder la surprise intacte, c’est peut-être le moment de faire très attention à ce que vous lisez sur les réseaux.

Des leaks qui en disent (beaucoup) trop sur Thunderbolts

Tout est parti de messages relayés sur X. Il préviennent : de nombreuses infos sensibles sur Thunderbolts, le prochain gros Marvel ont été dévoilées, notamment l’intrigue principale, plusieurs rebondissements, et même la scène post-générique. Depuis, les fuites se sont propagées à vitesse grand V sur les forums, X (ex-Twitter), Reddit et autres plateformes. Pour les plus curieux, ces détails sont faciles à trouver. Mais pour ceux qui préfèrent découvrir le film en salle… le risque est partout.

Ce n’est pas la première fois qu’un film Marvel fuit avant sa sortie. Mais ici, le timing est gênant. Thunderbolts n’a même pas encore eu le temps de sortir partout dans le monde, et notamment en France. En effet, le long métrage est attendu pour le 30 avril. L’essentiel de la communication reste secret, et ces leaks pourraient gâcher l’effet de surprise soigneusement construit par les studios. Difficile aussi de ne pas penser à l’impact sur la promotion. Un leak trop tôt, c’est parfois toute une stratégie marketing qu’il faut revoir.

Heureusement, la communauté commence à réagir. Sur X, un conseil simple revient souvent : mettez en sourdine les hashtags sensibles (#Thunderbolts, #ThunderboltsLeaks…). Sur mobile, il suffit de rester appuyé sur le tag, puis de cliquer sur “muet”. Simple et efficace. Bref, attention aux réseaux dans les jours à venir. Si vous tenez à découvrir Thunderbolts sans rien savoir, mieux vaut rester sur vos gardes. Et éviter de trop scroller.

Source : X (Twitter)