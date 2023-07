Au rang des séries Marvel les plus appréciées on peut évidemment citer Loki. Et ça tombe bien puisque le trailer de la saison 2 vient de tomber. À quoi s'attendre ?

Si la qualité des séries Marvel est en dents de scie il faut bien admettre que la série Loki qui est sortie en juin 2021 était une très bonne surprise. Outre la bonne écriture on pouvait notamment saluer le travail formidable du casting dont Tom Hiddleston, Sophia Di Martino et Owen Wilson. Succès critique et en terme de nombre e spectateurs, il n'en fallait pas vraiment plus pour Disney et Marvel pour signer pour une saison 2. Celle-ci se montre d'ailleurs aujourd'hui via une toute nouvelle bande annonce.

Loki, la saison 2 se montre ENFIN

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, cette saison 2 de Loki est prévue pour sortir le 6 octobre sur Disney+. Tous les protagonistes de la première saison seront de retour dans cette saison 2. Tom Hiddleston reprend évidemment son rôle du Dieu de la malice. On retrouvera également aussi le charismatique Owen Wilson en M. Mobius, Sophia Di Martino en Sylvie et Gugu Mbatha-Raw en Ravonna. La bande annonce est aussi l'occasion de confirmer la présence de Jonathan Majors dans le rôle de Kang alors que l'acteur a été arrêté en mars 2023 pour cause de harcèlement et tentative d'étranglement. On ne savait pas si Disney allait supprimer son personnage ou remplacer l'acteur, nous avons maintenant la réponse. Visiblement garder des acteurs problématiques dans les films de super-héros semble être à la mode, preuve en est aussi avec Ezra Miller dans The Flash. Ce choix risque donc de très fortement diviser, surtout dans la période actuelle où la violence faite aux femmes est plus que jamais sur le devant de la scène, à juste titre.

Quelle histoire ?

ATTENTION SPOIL. Pour mémoire, à la fin du dernier épisode Loki et Sylvie font la rencontre de Celui qui Demeure, soit l'une des nombreuses versions de Kang dans le multivers et le créateur de la TVA. Après un combat, l’antagoniste se fait éliminer et la continuité du temps est mise en péril. Une nouvelle fois. La saison 2 devrait être la suite directe du scénario de la saison 1 de Loki. On ne sait pas encore si le film fera le lien avec certains événements du MCU récent (Ant-Man et la Guêpe : Quantumania et la présence de Kang). Ce qui est certain c'est que les fans semblent très enthousiastes de retrouver Loki.

De votre coté, que pensez-vous de cette bande annonce et du choix de garder l'acteur Jonathan Majors dans le rôle ?