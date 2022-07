ATTENTION SPOILERS: Ne lisez pas cette article si vous ne voulez pas vous faire spoiler. La série Miss Marvel sur Disney+ reçoit de bonnes critiques notamment car la série joue un peu avec les rêves des fans de se découvrir soit même super-héros. Pour mémoire, l'histoire suit les aventures de Kamala Khan une adolescente vivant à Jersey City qui est fan de Captain Marvel. Sa vie change radicalement quand elle découvre elle-même qu'elle possède des super-pouvoirs.

Enfin du teasing pour du contenu X-Men

À la fin de cette première saison alors que Miss Marvel parvient à vaincre Damage Control son ami Bruno fait quelques révélations à Kamala sur ses origines. En effet, d’après le jeune homme, Kamala aurait de l’ADN muté dans son code génétique. Elle ne serait donc pas un être multi-dimensionnel ayant du pouvoir uniquement grâce à son bracelet mais bel et bien une mutant. Et c'est un grand pas dans l'histoire du MCU puisque c'est la toute première fois que la thématique de la mutation est abordée (si l'on mets de coté Deadpool qui a appartenu à Disney tardivement).

Avec la présence du faux Vif Argent dans WandaVision et de la présence de Charles Xavier dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness, il s'agit avec Miss Marvel de la troisième référence du MCU aux mutants. La mention est d'autant plus symbolique que la scène s'accompagne du thème musical X-men de la série animée de 1992. Bref, de quoi venir exciter les fans.

Il s'agit d'une nouvelle porte d'entrée pour les X-Men dans le MCU. En attendant, notons qu'un reboot du film est prévu et que nous devrions (si tout se passe bien) avoir des nouvelles au Comic-Con de San Diego qui se tient du 21 au 24 juillet 2022.