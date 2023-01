Jouer dans un film Marvel peut paraitre être une idée attrayante, surtout pour lancer une carrière d'acteur. Mais pour autant cela peut avoir un coté fatiguant qui ne convient pas à tout le monde. Comme on peut le découvrir avec le charismatique Dave Bautista, l'interprète de Drax dans la trilogie des Gardiens de la galaxie au sein du MCU.

Dave Bautista se confesse sur le MCU

Blade Runner 2049, Dune, ou encore James Bond, on peut dire que le film Marvel de 2014 a pu permettre à Dave Bautista de se lancer dans une belle carrière cinématographique. L'homme n'est d'ailleurs pas dupe et dans un entretien avec GQ il dit éprouver pour son personnage une "reconnaissance extrême" mais il explique aussi être profondément soulagé d'en finir avec lui. Ce qui peut se comprendre, voyez plutôt ses mots :

Travailler sur cette franchise MCU n'a pas toujours été plaisant. J'ai eu beaucoup de difficultés à jouer ce rôle. L'ensemble du processus de maquillage m'éreintait. Et puis, je ne sais pas si j'ai très envie que Drax soit mon seul héritage au cinéma — c'est une performance un peu idiote, et j'ai envie de m'illustrer à travers des projets plus dramatique. Je ne vis pas une grande vie glamour. Je vis ici à Tampa. Je me fiche des projecteurs, je me fiche de la célébrité. Je veux juste être un meilleur acteur. Je veux le respect de mes pairs. Je n'ai pas besoin d'accolades - vraiment pas, mec. C'est l'expérience qui compte, savoir que j'ai accompli quelque chose.

Bref, le MCU c'est fini pour lui. Pendant ce temps, des pontes de chez Hollywood comme Harrison Ford expliquent pourquoi ils veulent apparaitre dans l'univers Marvel. Comme on vous le reporte au sein de cette news. Evidemment chaque acteur a un ressenti différent et on peut comprendre aussi que jouer un rôle avec du maquillae de la tête au pied n'est pas forcément la chose la plus enthousiasmante.