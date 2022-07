Le San Diego Comic-Con continue de battre son plein. Marvel fait le show de jour en jour avec de nombreuses annonces autour du MCU. L’une d’elle était particulièrement attendue : le premier trailer de Black Panther Wakanda Forever.

Premier trailer de Black Panther Wakanda Forever

Frissons dans le Hall H du SDCC. Alors que Marvel Studios concluait ce dimanche sa série d’annonces lors de l'événement, la première bande-annonce du second volet de Black Panther a été diffusée. Un trailer fichtrement bien fichu où plane l’ombre de Chadwick Boseman, emporté prématurément par un cancer en 2020. Son personnage ne reviendra pas, mais la relève semble assurée.

Alors que la succession de Tony Stark semble être entre les mains de Shuri, le Wakanda, orphelin de son roi, doit faire face à une menace venue des océans. Le célèbre personnage Namor fera donc ses débuts dans le MCU, interprété par Tenoch Huerta (Narcos : Mexico), ainsi que Aneka jouée par Michaela Coel. Plus intriguant encore, le trailer de Black Panther 2 se conclut avec la silhouette du ou de la successeur de T’Challa. Est-ce que ce sera Shuri comme tout le monde le pense ? Les fans penchent plutôt d'un certain personnage de What If. Réponse lors de sa sortie en salles prévue le 11 novembre. On lui souhaite le même succès que premier film Black Panther.