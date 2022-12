Le DCU est en train d'être totalement chamboulé et DC et Warner veulent tout miser sur ce personnage culte, principale priorité.

Depuis que James Gunn et Peter Safran sont co-PDG de DC Studios pour mettre en place le DCU, les choses sont en train de bouger très sérieusement en interne, entre annulations diverses (Batman Beyond) et prises de décisions multiples. Et le personnage de Superman semble être au centre de toutes les discussions.

Que va devenir le DCU ?

On sait que Henry Cavill a lâché le rôle de Geralt de Riv pour rester (en partie) sur son rôle de Superman, nous avons même eu le droit à une rumeur sur une potentielle série en préparation, évidemment sans aucune officialisation dans la foulée de la part de Warner. Pour autant, le personnage de Superman semble être le point névralgique de la restructuration du DCU et de tout l'univers au cinéma. Et ce n'est pas James Gunn qui dira le contraire.

Ainsi, suite à l'une de ses nombreuses interventions sur Twitter, un utilisateur a demandé si le retour du superhéros tant apprécié était prévu. Réponse :

Hé James, dis-nous si on va voir un Superman ? Nous sommes privés du plus grand personnage de bande dessinée sur le grand écran depuis des années ! Oui, bien sûr. Superman est une grande priorité, si ce n'est la plus grande.

Reste maintenant à savoir ce que nous réserve la suite du DCU. Va t-on enfin avoir le droit à un Man of Steel 2 ? Ou quelque chose de totalement nouveau comme une série façon Marvel et son MCU ?