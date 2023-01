Pour le moment le casting du prochain film Les 4 Fantastiques chez Marvel au sein du MCU est encore très mystérieux et on ne sait pas grand chose à son sujet. Ce qui est certain c'est que depuis que Disney a racheté la 20th Century Fox, les fans Marvel rêvent que les super-héros soient introduits dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). Prévu pour 2024, ce film devrait lancer la phase VI de l'univers Marvel, celle-là même qui devrait se terminer avec le très très attendu Avengers : Secret Wars. Mais en attendant, qui sera au casting ?

Un ancien Jedi au casting des 4 Fantastiques

Actuellement en phase de pré-production, le film serait visiblement à sa phase de casting. Selon plusieurs rapports, l’acteur Adam Driver serait en lice pour le rôle de Reed Richards. C'est en tout cas ce que semble confirmer le toujours très renseigné journal The Direct. Notons que ce n'est pas la première fois que l'on voit cette information puisque l'initié Jeff Sneider a partagé cette possibilité lors du podcast The Hot Mic selon laquelle Driver est en tête pour jouer le rôle. Les propres sources de The Direct dans leur rapport notent que Driver est "le meilleur choix de casting de Marvel Studios pour jouer le nouveau Reed Richards".

Dans le même temps, l’acteur Austin Butler, qui a joué dans le biopic Elvis, serait également au casting pour jouer le rôle de la Torche. Bref, ça commence à se préciser. Et on espère bien entendu une officialisation dans les semaines à venir. Au moins Adam Driver est un habitué des productions Disney après son rôle de Kylo Ren dans les films de la série Star Wars.

Que pensez-vous de la potentielle présence de ces deux acteurs dans le film Les 4 Fantastiques ? Est-ce un bon choix selon vous ?