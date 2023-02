Outre la carte d'identité pour accéder à la pornographie, la France souhaiterait aller plus loin et élargir aux réseaux sociaux comme Twitter.

À partir du mois de mars 2023, la France veut tester et mettre en application un système de vérification d'âge pour accéder aux sites pornographiques. Dans ce contexte de protection des mineurs, le pays semble vouloir aller plus loin en proposant le même genre de politique pour les réseaux sociaux avec des procédures contraignantes pour accéder à Twitter, Facebook, etc.

Notre carte d'identité pour accéder aux réseaux sociaux comme Twitter ?

Un projet de loi est actuellement en passage à l'Assemblée nationale pour mettre en place un système de vérification de l'âge. C'est le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications qui annonce lui même la nouvelle comme vous pouvez le voir dans le message Twitter ci-dessous :

On peut notamment retenir cette citation qui est particulièrement parlante :

Dès lors qu'il y a des images pornographiques qui sont diffusées sur une plateforme, qu'elle s'appelle Twitter ou Pornhub, la vérification d'âge s'appliquera.

Car selon lui, un réseau social possède aussi du contenu pornographique. À ce titre il devra lui aussi avoir une vérification de la majorité de l'utilisateur. Est-ce un moyen détourné pour punir Twitter de sa nouvelle politique avec la prise de pouvoir d'Elon Musk ? C'est en tout cas le seul réseau qui est explicitement cité à l'heure actuelle par le ministre.

Sauf que, dans la foulée le journaliste Marc Rees a trouvé une autre information croustillante :

La pornographie servirait donc effectivement de rampe de lancement pour démocratiser le système de vérification d'âge qui pourrait se généraliser à l'ensemble des réseaux sociaux. Avec pourquoi pas aussi une mise en application sur TikTok qui est LE réseau social des mineurs à l'heure actuelle.

La question qui se pose, pornographie ou non, les gens vont t-ils accepter de transmettre une carte d'identité pour accéder à ce genre de contenu ? D'après le CNIL le système de double anonymat permet de transmettre ses documents en toute quiétude, encore faut t-il le prouver.