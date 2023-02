Hunter x Hunter a marqué toute une génération de lecteurs. Le manga s’est ensuite ouvert à une nouvelle frange de fans lors de l’arrivée de l’anime sur Netflix. De leur côté, les vieux de la vieille ont dû attendre quatre ans avant de pouvoir connaître la suite de l'œuvre de Yoshihiro Togashi, qui a repris du service fin 2022. Alors que le tome 37 sera disponible le mois prochain en France, il semblerait que le manga soit en mauvaise posture.

Bientôt la fin de Hunter x Hunter ?

Clap de fin pour Hunter x Hunter ? Yoshihiro Togashi avait été contraint de mettre en pause son manga suite à de graves problèmes de santé pendant presque quatre ans. Dans l’incapacité de rester assis trop longtemps des suites de douleurs musculaires dans le dos, le mangaka n’avait alors pu reprendre l’écriture de son œuvre en juin 2022 avant que de nouveaux chapitres ne soient publiés dans la foulée. L’histoire de Gon et ses amis était donc partie pour durer encore quelques tomes, mais elle pourrait s’arrêter en plein vol. Le magazine Shonen Jump semble en effet avoir décidé d’arrêter sa sérialisation.

Hunter x Hunter est désormais classé au sein de la section des séries archivées de Shōnen Jump. Une catégorie qui regroupe tous les mangas terminés, annulés ou même ceux partis chez d’autres éditeurs. L’avenir de Gon et de sa quête semble alors plus que jamais compromis. L’éditeur japonais avait fait des pieds et des mains pour garder l'œuvre dans son écurie, en consentant à changer le rythme de publication sans que l’on ne sache quelle périodicité le manga allait adopter. Reste maintenant à savoir s’il s’agit uniquement de la fin du partenariat entre Togashi et la prestigieuse publication ou de l'œuvre.

Dans le premier cas, la popularité du manga devrait permettre à Hunter x Hunter de trouver un autre éditeur sans trop d'efforts. On gage que sa nouvelle maison saura tenir compte de la santé de son auteur. Vu l’engouement des fans à la découverte de cette information, un parti comme l’autre ne devrait pas trop tarder à communiquer. Affaire à suivre donc...