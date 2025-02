Les adaptations de franchises très populaires de la sphère geek ne manquent pas ces dernières années. Les annonces de projets s'enchaînent, parfois à la grande surprise des fans. Ce fut notamment le cas pour l'univers de Magic the Gathering. De fait, les cartes à jouer et à collectionner, édité par Wizards of the Coast, aura droit à une série sur Netflix. Cependant, la licence surprend son public à plus d'un titre. Un nouveau projet étonnant vient d'être officiellement dévoilé.

Magic the Gathering continue d'étendre son univers

Les fans de Magic the Gathering voient leur jeu de cartes rivaliser d'ingéniosité ces derniers temps. On a par exemple vu la marque s'associer avec d'autres grands noms de la Pop culture, comme Le Seigneur des Anneaux et Assassin's Creed, pour sortir des extensions au croisement des univers. Mais des projets d'une tout autre nature commencent à voir le jour autour de l'univers né de l'esprit de Richard Garfield.

Ainsi, une série TV Netflix était annoncée en 2019 pour Magic the Gathering. Cependant, le projet a été mis en suspens pendant de longues années en raison de bouleversements en coulisses. Mais, il a été ravivé en septembre dernier. Il s'agit toujours de créer une série d'animation, en partenariat avec Wizards of the Coast et Hasbro Entertainment. Mais voilà que cinq mois plus tard, un autre projet d'adaptation se fait jour.

La nouvelle est tombée chez nos confrères du Hollywood Reporter. Mary Parent, la présidente Legendary Pictures (Very Bad Trip, Pokemon Detective Pikachu, Dune), a indiqué que la société de production avait acquis les droits d'adaptation de Magic the Gathering. La nature exacte du projet reste encore floue, mais tout porte à croire qu'il s'agira d'un film.

Celui-ci devrait venir compléter la série Netflix. pour créer un « univers multimédia qui ravira les fans de longue date et en fera naître de nouveaux », indique Parent. De son côté, Zev Foreman, le responsable cinéma chez Hasbro, a aussi partagé son enthousiasme face à cette collaboration :

Magic : The Gathering a inspiré des décennies de construction de mondes épiques et de récits créatifs. Il correspond parfaitement à l'approche diversifiée de Legendary en matière de propriété intellectuelle. Nous sommes ravis de travailler ensemble à la construction d'un tout nouvel univers Magic : The Gathering. Mary Parent, pour The Hollywood Reporter