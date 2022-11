Pour les 30 ans de Magic The Gathering, Wizard of the Coast a voulu offrir un produit « d'exception » à ces joueurs. Problème, c'est plutôt un « cadeau » empoissonné qui rend fou les utilisateurs.

Le 30ème anniversaire de Magic The Gathering, pour l'instant, n'est pas à la hauteur des espérances. Pire, l'éditeur de ce jeu de cartes mondialement connu a réussi à se mettre à dos sa commaunuté.

Un bundle Magic The Gathering qui sème la discorde

Afin de fêter les 30 ans de Magic The Gathering dignement, l'éditeur Wizard of the Coast a développé, selon leurs mots, un produit « à tomber par terre ».

Pour célébrer 30 années de Magic: The Gathering, nous savions qu’il faudrait faire les choses en grand. Nous devions créer une expérience pour les fans, qu'ils soient néophytes ou vétérans, qui serait digne de trois décennies du jeu de cartes à collectionner original. Nous voulions avoir un produit commémoratif collector à tomber par terre qui resterait gravé dans notre mémoire collective tandis que nous nous tournons vers les 30 prochaines années de Magic.

Alors oui, les joueurs ont bien été secoués par l'annonce mais uniquement pour de mauvaises raisons. Ce produit d'exception, d'après l'éditeur, coûte quand même 999$. Pour ce prix, les fans peuvent obtenir 15 cartes réparties dans quatre boosters aléatoires.

Le problème qui se pose, c'est que dans le tas, des cartes collectors de l'édition Beta sont rééditées, dont la Lotus Noir qui s'était vendue à plus de 500 000$. De ce fait, cela pourrait grandement déprécier la valeur des objets possédés par les collectionneurs.

Des cartes à collectionner mais pas à jouer

De plus, les cartes du 30ème anniversaire sont scrupuleusement interdites en tournoi. Du coup, les simples joueurs se sentent totalement lésés dans l'histoire. Le youtubeur PleasantKenobi l'a fait savoir lors d'une interview :