Après s'être bien échauffée en 2023 avec Mirage et Nexus, Assassin's Creed passe la seconde cette année ! Shadows, le prochain gros titre s'est enfin annoncé pour l'automne 2024. Le jeu occupe donc toutes l'attention des fans, qui ont hâte de découvrir, comme ils l'attendaient depuis longtemps, le premier opus de la franchise au Japon. Avec ses deux protagonistes aux antipodes l'un de l'autre, l'aventure promet d'être riche en sensation. Espérons donc que le titre sera à la hauteur des attentes. Mais, pour préparer le terrain, Ubisoft a préparé une autre surprise pour les fans. On ne sait pas vous, mais nous, on a très envie d'y jouer.

Jouez à Assassin's Creed comme vous ne l'avez jamais fait auparavant

Le projet a été révélé en début d'année : Assassin's Creed s'offre un spin-off hors-du-commun. Le 5 juillet prochain vous pourrez retrouver vos héros préférés sous forme de cartes à jouer Magic the Gathering. La célèbre licence de TCG (Trading Card Game) développe de plus en plus ses collaborations avec de grosses franchises de la culture geek. L'an dernier, la série de cartes consacrées au Seigneur des Anneaux a été un franc succès. Puis, en mars dernier, c'est une extension Fallout qui est sortie. Bientôt, c'est donc la franchise culte d'Ubisoft qui intègrera la déjà incontournable collection “Univers Infinis”.

Depuis quelques semaines, la série de cartes Assassin's Creed se dévoile de plus en plus. Et, si vous en doutez, sachez qu'il s'agit bien d'une série qui se joue. Retrouvez donc les règles de Magic the Gathering repensées au prisme du credo. Mais, surtout, jouez avec des personnages légendaires ! D'Ezio Auditore à Kassandra, vos héros préférés seront évidemment de la partie. Même Desmond et Layla, nos assassins des temps modernes ont droit à leurs cartes. Des PNJ iconiques seront également jouables, à l'instar de Léonard de Vinci, des Templiers ou encore Rohshan de Mirage.

Assassin's Creed ou non, comme pour les autres séries de cartes Magic, chacune a donc ses propres spécificités d'attaque ou de défense, ainsi qu'un élément associé. Pour renforcer votre jeu, vous pourrez également vous reposer sur des sorts, qui prennent ici la forme de rituels ou d'enchantements, ainsi que sur des artefacts tels que l'Animus ou la lame secrète. Mais, l'intérêt de cette série pourrait bien reposer sur un mode de jeu furtif avec les cartes des cadres Chambre blanche !

Où précommander ces cartes Magic ?

La série Assassin's Creed sortira donc le 5 juillet prochain. Elle se déclinera sous forme de boosters standards et collector, ainsi qu'avec un deck de démarrage ou un bundle bien plus rempli. Vous pouvez d'ores-et-déjà précommander ce qui vous intéresse chez Micromania :