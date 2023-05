Depuis sa création en 1989, la série télévisée animée américaine créée par Matt Groening Les Simpson se débrouille toujours pour faire référence aux œuvres dans notre vie bien réelle, en multipliant notamment les clins d'oeils et autres Easter Eggs. Et si nous avions déja eu de nombreuses références à Star Wars, cette fois il s'agit littéralement d'un court métrage entier qui est dédié à la saga. Prometteur non ?

Star Wars dans Les Simpson

D'ailleurs à ce propos, vous pouvez retrouver sur la chaine YouTube officielle de Disney+ un best of de toutes les références à Star Wars dans Les Simpson. Et elles sont très nombreuses. Quand ce n'est pas un personnage de la saga comme Chewbacca qui apparait à l'écran c'est une allusion au merchandising lucratif qui est mentionné.

Dans le même genre d'idée donc, Disney+ propose à l'occasion du 4 mai 2023, journée Star Wars (car may the 4th be with you) la découverte d'un court métrage intégral et inédit. Vous pouvez retrouver l'annonce ci-dessous :

Pour mémoire, Disney, véritable mastodonte du divertissement a acheté la chaîne américaine Fox qui détenait les droits des Simpson en 2019. Dans ce contexte on peut comprendre encore mieux ce genre de création. Pour le scénario voici ce que l'on peut se mettre sous la dent pour ceux qui n'ont pas d'abonnement au service de Streaming de Mickey :

Homer perd la trace de Maggie, qui s’envole dans le landau planant de Grogu pour une aventure hyperspatiale à travers la galaxie. Face à un escadron de vaisseaux TIE, Maggie ramène la guerre des étoiles jusqu’à Springfield dans ce court-métrage épique célébrant toute la magie Star Wars.

Les Simpson, c'est quand la suite ?

En début d'année 2023 nous pouvions apprendre que La Fox avait accordé sa confiance aux Simpson jusqu'en 2025, de quoi diffuser les saisons 35 et 36. Et nul doute qu'en 2025, si succès il y a toujours, l'entreprise renouvellera pour aller encore plus loin. On imagine mal les investisseurs lâcher une telle poule aux œufs d'or. Au final ce sont surtout les doubleurs qui risquent d'en avoir marre avant le public.

Du coté des films au cinéma, la suite officielle du long métrage de 2007 est un bruit de couloir depuis de nombreuses années et il n'y a pour le moment rien d'officiel sur le sujet. Vu le succès à l'époque, il serait évidemment dommage pour eux de ne pas tenter l'expérience une seconde fois.