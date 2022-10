Et si la 4k devenait payante sur YouTube ? Des tests qui viennent de se terminer laissent songeur sur la volonté du géant à ce sujet.

Et si regarder du contenu YouTube en 4K allait devenir un privilège payant ? C'est en tout cas l'expérimentation qui a été mise en place par Google auprès d'un certain nombre d'utilisateurs. Et visiblement ce test à petit échelle vient de prendre fin comme le signale YouTube sur ses réseaux.

Un changement à venir sur YouTube ?

Nous avons complètement désactivé cette expérience. Les utilisateurs devraient maintenant pouvoir accéder à des résolutions de qualité 4K sans abonnement Premium. Nous sommes là si vous avez d'autres questions.

Pour profiter de la 4K il fallait donc être un membre de YouTube Premium soit débourser tout de même 11,99 euros/mois. Pour mémoire, ce service propose une diffusion en continu sans publicités de toutes les vidéos hébergées sur YouTube, un contenu original exclusif avec les principaux créateurs du site, ainsi qu'une lecture hors connexion et une lecture en arrière-plan de vidéos sur mobile. Pas mal de choses qualitatives.

Exemple du 4K payant.

N'oublions jamais que dans le passé, des expérimentations très critiquées, comme la fameuse suppression des boutons "je n'aime pas" (le pouce rouge) ont donné lieu à des changements pour le moins définitif. Nous ne sommes donc pas à l'abri d'une définition 4K payante à l'avenir pour faire des économies.