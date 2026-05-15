Depuis le début de l’année, les annonces de sets LEGO pleuvent de toutes parts. Tellement que pour les passionnés de pop-culture et amateurs de constructions en briques, il peut devenir compliqué de suivre. Rien que ces dernières semaines, ce sont par exemple de nouveaux sets dédiés au Seigneur des Anneaux, à la SEGA Mega Drive ou encore à Toy Story qui ont été dévoilés. Mais parce qu’il ne peut pas y avoir que des bonnes nouvelles, LEGO annonce aujourd’hui la disparition imminente de l’un de ses plus beaux sets… consacré à The Legend of Zelda.

Le tout premier set LEGO The Legend of Zelda va bientôt disparaître

Oui, c’est maintenant officiel : les jours du Vénérable Arbre Mojo 2-en-1 (#77092) sont désormais comptés, puisqu’il disparaîtra définitivement des boutiques de LEGO à compter du 31 juillet 2026. Disponible depuis septembre 2024, ce dernier, qui était alors le tout premier set officiel dédié à la franchise de Nintendo, s’était pourtant imposé comme l’une des plus belles pièces de la compagnie pour les fans de jeux vidéo, et en particulier de The Legend of Zelda. Mais il faut dire aussi qu’avec ce set, LEGO avait frappé très fort.

Composé de 2 500 pièces, il permet en effet de construire l’Arbre Mojo tel qu’il apparaît dans deux des jeux de la série, à savoir Ocarina of Time et Breath of the Wild. D’une hauteur allant de 31 à 33 cm selon les versions, il s’accompagne notamment de deux figurines de Link, d’une figurine de Link enfant et d’une figurine de Princesse Zelda ; en plus d'une série d’éléments comme l’Ocarina du temps, le Bouclier Hylien, l’Épée de légende, et plus encore. Un souci du détail qui a incontestablement séduit les fans de The Legend of Zelda.

Forcément, l’annonce de son imminente disparition s’impose donc comme une triste nouvelle pour les fans, même si cela ne fait que suivre le schéma habituel de la firme. Rappelons en effet que la plupart des sets de LEGO disposent généralement d’une fenêtre de commercialisation allant de 18 à 36 mois, avec une moyenne tournant plus précisément aux alentours de deux ans. Ce qui s’applique dans le cas présent au Vénérable Arbre Mojo, qui disparaîtra de son côté des magasins après 22 mois de commercialisation.



© The Lego Group / Nintendo

Profitez-en avant qu’il ne soit trop tard

Pour les retardataires, retenez donc qu’il ne vous reste plus que deux mois pour passer à la caisse, en sachant que ce set The Legend of Zelda est vendu au tarif de 299.99€. C’est sûr, c’est une sacrée somme, mais c’est le prix à payer pour une si belle pièce de collection. Et surtout, cela reste assurément un prix bien plus abordable qu’il ne le deviendra après le 31 juillet, lorsque sa disparition des boutiques officielles entraînera une hausse exponentielle (et, disons-le clairement, indécente) de sa valeur auprès des revendeurs particuliers.

Source : LEGO