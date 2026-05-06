Ces dernières semaines, LEGO et jeux vidéo font décidément très bon ménage ensemble. En effet, alors que tous les regards des joueurs sont actuellement tournés vers l’arrivée de LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir, dont la sortie est attendue pour le 22 mai prochain, la compagnie faite de briques n’hésite pas non plus à mettre notre médium préféré à l’honneur dès que l’occasion se présente. Et elle nous le prouve encore une fois avec l’annonce d’un nouveau set aux couleurs de SEGA que les joueurs les plus nostalgiques vont adorer.

LEGO annonce un nouveau set dédié à la SEGA Mega Drive

Après Mario Kart et Animal Crossing plus tôt cette année, c’est effectivement bien au tour de l’éditeur japonais d’être mis à l’honneur par LEGO avec, non pas l’une de ses franchises, mais l’une de ses consoles phares : la SEGA Mega Drive. « Véritable ode à une icône du jeu vidéo vintage, ce modèle à exposer invite les gamers à créer leur propre version de la console de jeu originale de SEGA » nous indique alors le site officiel de LEGO à son sujet, en révélant au passage qu’il est également possible de créer le modèle SEGA Genesis à partir du même set.

Car oui, la firme a vraiment pensé à tout le monde avec ce nouvel objet de collection, qui parlera tout autant aux joueurs ayant grandi avec la version Mega Drive sortie au Japon en 1988, qu'à ceux ayant connu la version Genesis sortie en Amérique du Nord l’année suivante. En sachant que le set, composé de 479 pièces, s’accompagne alors de deux manettes détachables, d’une cartouche de jeu pouvant être retirée de la console, d’autocollants décoratifs, et enfin d’un portrait de la plus célèbre mascotte de SEGA : Sonic the Hedgehog.



© The Lego Group

Un cadeau idéal pour les gamers, donc, qui disposeront grâce à cela d’une belle pièce de 4 cm de haut, 16 cm de large et 12 cm de profondeur à exposer fièrement au cœur de leur gaming room. Notons qu’à l’heure où sont écrites ces lignes, le set n’est pas encore disponible à la précommande sur le site de LEGO. Cela étant, il ne s’agit probablement qu’une question de temps avant que les choses changent, puisque la console SEGA Mega Drive sera officiellement disponible à compter du 1er juin 2026 au prix de 39.99€.

Source : LEGO