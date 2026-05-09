Les premières sorties LEGO du mois sont désormais disponibles. Sans surprise, le très imposant set The Mandalorian, lancé en marge du May the 4th, la journée traditionnelle consacrée à Star Wars, a quasiment immédiatement terminé en rupture de stock. Mais la galaxie lointaine, très lointaine, n’est pas la seule licence estampillée Disney à l’honneur des sorties LEGO de mai 2026. Toy Story est également fièrement représenté avec trois nouveaux sets réussis, tous encore tous disponibles.

LEGO Serre-livres Zigzag de Toy Story

On attaque avec la pièce maîtresse de cette salve de sets LEGO Toy Story. A l'honneur, l'honneur, le fidèle Zigzag, dont l'élasticité légendaire trouve cette fois une utilité : servir de serre-livres. Oui, littéralement. Comme souvent avec la marque suisse, le set cache quelques bonnes idées. Par exemple, l'un des livres en LEGO dissimule une minifigurine du chien, quand sa version taille réelle permet de faire apparaître une minifigurine de Woody grâce à un bouton intégré. Un set particulièrement réussi, qui parvient à conjuguer praticité et esthétique.

Référence : 43301

: 43301 Date de sortie : disponible

: disponible Prix : 149,99€

: 149,99€ Nombre de pièces : 1311

: 1311 Dimensions : plus de 20 cm de haut, 43 cm de large et 14 cm de profondeur

: plus de 20 cm de haut, 43 cm de large et 14 cm de profondeur Minifigurines : 2 (Woody, Zig-Zag)

: 2 (Woody, Zig-Zag) Age : 18+

Alien et la fusée Pizza Planet

LEGO continue de puiser dans le coffre à jouets de Toy Story avec un set qui parlera immédiatement à ceux qui adoraient les bornes à grappin criardes de Pizza Planet. Élu par le « sceptre magique », l’un des Aliens à trois yeux débarque ici accompagné de la célèbre fusée emblématique de l’enseigne fictive. Un set de 714 pièces pensé aussi bien comme un objet d’exposition qu’un jouet articulé pour les plus jeunes. Et comme souvent avec LEGO, le soin du détail fait une bonne partie du travail. On retrouve notamment une manivelle permettant de faire monter ou descendre la fusée.

Référence : 43307

: 43307 Date de sortie : disponible

: disponible Prix : 59,99€

: 59,99€ Nombre de pièces : 714

: 714 Dimensions : plus de 22 cm de haut, 21 cm de long et 14 cm de large

: plus de 22 cm de haut, 21 cm de long et 14 cm de large Minifigurines : 0

: 0 Age : 9+

LEGO Le ranch de Blaze

LEGO n'oublie pas non plus les plus jeunes constructeurs. Pensé pour les enfants dès 4 ans, ce set de 209 pièces mise avant tout sur l'accessibilité et le jeu. Parce que oui, on l'oublierait presque avec toutes ces briques sur nos étagères et dans nos vitrines, mais les LEGO c'est avant tout fait pour s'amuser. Plusieurs éléments interactifs sont compris, comme les portes de l'écurie ou l'enclos modulable, le tout accompagné de six minifigurines à l'effigie de Woody, Jessie, Pile-Poil et quelques animaux de la ferme.