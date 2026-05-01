Nouveau mois, nouveau calendrier de sorties LEGO. Le constructeur mettra la pop culture et le football à l’honneur en ce mois de mai 2026. Voici le programme.

Le mois de mai est toujours particulier pour LEGO. Le géant suédois s’associe en effet systématiquement à Disney à l’occasion du fameux May The Fourth, la fameuse journée dédiée à Star Wars. Cette année, le fabricant de briques reconduira ses opérations spéciales pour ses membres Insiders et les cadeaux offerts pour tout montant d’achat dépassé. Ce qui fait réellement frissonner les collectionneurs et les constructeurs en herbe, se sont évidemment LE set qui viendra honorer l’événement comme il se doit. Et cette année, ce sera bien sûr The Mandalorian, dont la sortie du film approche. Côté jeux vidéo, pour nous autres joueurs, c’est le calme plat, mais la pop culture et le foot seront malgré tout majoritaires des sorties LEGO de mai 2026. Voici ce que vous réserve le mois.

Le chasseur N-1 du Mandalorien

Moi de mai oblige, Star Wars sera à l’honneur avec l’un des plus gros sets LEGO à sortir en mai 2026. A l’approche de la sortie du film The Mandalorian, Disney et le géant Suédois s’associent à nouveau pour un bel objet de collection. Cette version Ultimate Collector Series du chasseur N-1 aperçu dans la saison 3 de la série et Star Wars : Le livre de Boba Fett. Il inclut notamment deux minifigurines à l’effigie du Mandalorien et de Grogu ainsi qu’une plaque descriptive.

Référence : 75442

: 75442 Date de sortie : 4 mai 2026

: 4 mai 2026 Prix : 249,99 €

: 249,99 € Nombre de pièces : 1809

: 1809 Dimensions : plus de 21 cm de haut, 67 cm de long et 39 cm de large

: plus de 21 cm de haut, 67 cm de long et 39 cm de large Minigurines : 2

: 2 Age : 18+

LEGO 43301 Serre-livres Zigzag de Toy Story

On continue avec l’une des autres grosses sorties LEGO en mai 2026 : le set dédié à Toy Story. Petite particularité, le chien Zigzag aura une utilité pratique puisqu’il servira de serre-livres. Comme toujours avec le fabricant de briques, quelques surprises sont au rendez-vous. L’un des livres en LEGO cache en son sein une minifigurine de Zigzag, quand son modèle plus grand peut faire apparaître une figurine de Woody simplement en appuyant sur un bouton.

Référence : 43301

: 43301 Date de sortie : 1 er mai 2026

: 1 mai 2026 Prix : 149,99€

: 149,99€ Nombre de pièces : 1311

: 1311 Dimensions : plus de 20 cm de haut, 43 cm de large et 14 cm de profondeur

: plus de 20 cm de haut, 43 cm de large et 14 cm de profondeur Minifigurines : 2 (Woody, Zig-Zag)

: 2 (Woody, Zig-Zag) Age : 18+

Jurassic Park Jeep Wrangler

Jurassic Park est encore à l’honneur ce mois-ci. Place cette fois à une réplique à l’échelle 1:10 de la Jeep Wrangler, personnalisable. Portes et capot qui s’ouvrent, toit en toile amovible, treuil fonctionnel, une plaque descriptive, une minifigurine de Dennis Nedry du film Jurassic Park de 1993… LEGO n’a encore rien laissé au hasard et continue de surprendre par son sens du détail.

Référence : 77984

: 77984 Date de sortie : 7 mai 2026

: 7 mai 2026 Prix : 199,99€

: 199,99€ Nombre de pièces : 1924

: 1924 Dimensions : plus de 16 cm de haut, 34 cm de long et 18 cm de large

: plus de 16 cm de haut, 34 cm de long et 18 cm de large Minigurines : 1 (Dennis Nedry)

: 1 (Dennis Nedry) Age : 18+

Coupe du Monde oblige, les vedettes du football seront à l’honneur des sorties LEGO de mai 2026. C’est notamment le cas de Lionel Messi et de son set déclinable en deux options. D’un côté avec la pose de la victoire, de l’autre en pleine course. Un kit parfait pour faire un cadeau aux plus jeunes fans de football.

Référence : 43015

: 43015 Date de sortie : 1 er mai 2026

: 1 mai 2026 Prix : 79,99€

: 79,99€ Nombre de pièces : 958

: 958 Dimensions : plus de 27 cm de haut, 21 cm de large et 14 cm de profondeur dans sa pose de la victoire

: plus de 27 cm de haut, 21 cm de large et 14 cm de profondeur dans sa pose de la victoire Age : 12+

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