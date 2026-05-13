On savait déjà que LEGO avait définitivement abandonné toute idée de préserver le portefeuille des grands amateurs de briques. Ces dernières années, le géant danois a entamé un véritable pivot dans sa stratégie, visant davantage les grands adultes qui préfèrent exhiber leur puzzle XXL que les plus petits qui jouent avec. Résultat, des sets toujours plus imposants, toujours plus chers, bien plus chers, mais qui tapent toujours là où il faut pour faire fondre les fans des licences adaptées. Et le dernier set LEGO colossal annoncé rentre parfaitement dans cette catégorie.

Un nouveau set LEGO du Seigneur des Anneaux impressionnant







Le constructeur ne compte pas laisser de répit aux fans du Seigneur des Anneaux. Avant la sortie de la saison 3 de la série Prime Video, Ring of Power, l’entreprise danoise a ainsi annoncé un nouveau set absolument monstrueux. Un beau bébé de 8278 pièces qui reproduit Minas Tirith avec tout le sens du détail qui a fait la réputation de la marque. De la grande salle du trône détaillée, aux nombreux secrets cachés, en passant par les célèbres tours de la cité, qui montent suffisamment haut pour que l’endroit où le placer soit un casse-tête en lui-même, LEGO livre encore ce qui s’annonce déjà comme un incontournable pour les fans du Seigneur des Anneaux. Le set inclut notamment 10 minifigurines tirées de l’univers (Gandalf le Blanc, Faramir, Denethor, Pippin Took, Aragorn version Roi Elessar, Arwen) ainsi que plusieurs soldats du Gondor et même Gripoil.

Le set LEGO Le Seigneur des Anneaux Minas Tirith est ainsi attendu pour le 4 juin 2026 au prix, salé, de 649,99€. Oui, ce sera le prix à payer pour recréer la grandeur du Gondor brique par brique. Il paraît que quand on aime, on ne compte pas.

Fiche technique du set Seigneur des Anneaux Minas Tirith





