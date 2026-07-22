LEGO continue à faire plaisir aux fans de science-fiction avec un nouveau set tiré d'une série culte qui a laissé son empreinte sur la télévision des années 1990 et la pop culture.

Lancée en 1993 pour 11 saisons, la série The X Files va enfin s'offrir son set LEGO. Le pack et sa construction ingénieuse viennent d'être dévoilés. Vous allez bientôt pouvoir reconstruire ce décor si iconique, qui a marqué le genre de la science-fiction. Date de sortie, dimensions, prix... On vous donne tous les détails.

Le set LEGO The X Files sort bientôt, c'est officiel

Décidément, LEGO mise beaucoup sur la science-fiction cet été. Alors qu'un nouveau set Star Trek vient de leaker, le fabricant de briques en plastique dévoile un set The X Files très attendu. Grâce à la gamme Ideas Nostalgie, vous pourrez ainsi vous replonger dans cet univers culte des années 1990.

Conçu par un fan et élu par les fans, ce set LEGO The X Files est la concrétisation rêvée pour toutes celles et ceux qui ont adoré suivre les enquêtes paranormales de Mulder et Scully. Plus exactement, il a été pensé pour reproduire le fameux bureau des agents ainsi que l'arrivée de l'extraterrestre déposé en pleine forêt par son OVNI.



© The LEGO Group.

Tous les détails du set 21369 The X-Files

Ce set LEGO X Files fourmille de détails pour rendre honneur à la série de Chris Carter. Le bureau est rempli d'accessoire pour vous immerger à nouveau dans les scènes cultes de l'époque. En plus, on retrouve 8 minifigurines à l'effigie de personnages emblématiques, tels que Fox Mulder et Dana Scully, mais aussi Mr X, entre autres. Sans compter la structure en elle-même, qui permet de superposer la forêt et l'OVNI, donnant vie à un décor qui sera du meilleur effet dans votre décoration.

Référence : 21369

: 21369 Gamme : Ideas Nostalgie

Ideas Nostalgie Nombre de pièces : 1 478

: 1 478 Minifigures : 8

: 8 Dimensions : 30 cm de haut, 23 cm de large et 23 cm de profondeur

: 30 cm de haut, 23 cm de large et 23 cm de profondeur Âge : 18+

: 18+ Date de sortie : 4 août 2026

: 4 août 2026 Prix : 199,99 €

Quand sortira le set LEGO 21369 ?

La date de sortie du set LEGO 21369 The X-Files est imminente. Le fabricant révèle cette pièce de collection deux semaines avant qu'il ne soit disponible, c'est-à-dire le 4 août 2026.

Peut-on précommander le set LEGO X Files ?

LEGO ne permet pas encore de précommander ce nouveau set X Files. Cependant, les membres insiders auront accès à la boutique en avance et en exclusivité. Si vous en faites partie, vous pourrez ainsi préacheter cette pièce iconique à partir du 1er août, avant qu'il ne soit rendu accessible à toutes et tous.