Voilà une information qui a de quoi faire sauter de joie : c'est officiel, une série cultissime va avoir droit à un remake sur Disney+. Une série vieille de plus de 30 ans, avec laquelle des millions de personnes ont grandi.

Quand on parle de "série culte pour toute une génération", il y a évidemment plusieurs exemples qui peuvent venir en tête. The Wire, Les Soprano, Urgences, Lost... La liste pourrait s'allonger longtemps, particulièrement pour celles et ceux qui ont passé la trentaine aujourd'hui. Mais il est difficile de faire plus culte qu'une certaine série diffusée pour la première fois en 1993, et qui a été fondatrice à énormément d'égards : X-Files. C'est désormais officiel, la série cultissime créée par Chris Carter va avoir droit à un remake sur Hulu et donc Disney+.

Les deux agents spéciaux les plus connus de la science-fiction refont effectivement parler d'eux depuis quelques jours. Enfin, pas tout à fait - si un remake de X-Files vient d'être officialisé, il ne mettra pas directement en scène les célèbres Mulder et Scully. Un premier pilote a été validé par Hulu (et donc désormais Disney+), et entrera prochainement en production. La série devrait ainsi mettre en scène « deux agents du FBI très différents, qui se lient et doivent travailler ensemble lorsqu'ils sont assignés à une division fermée depuis longtemps ». Hum, voilà qui sonne très familier.

X-Files pourrait avoir droit à son remake sur Disney+ 30 ans plus tard

Evidemment, les informations tombent pour le moment au compte-gouttes. On sait néanmoins que c'est un certain Ryan Coogler qui sera en charge de l'écriture et la réalisation du pilote. Un réalisateur particulièrement prolifique et reconnu, derrière des films comme Black Panther, Creed ou encore le tout récent (et fantastique) Sinners. Coogler a une patte unique et une vision artistique très appréciée du public. Du coup, on se doute qu'il essaiera de poser sa patte sur cette série culte en la réinterprétant avec un œil nouveau.

L'actrice Danielle Deadwyler, nouveau visage de la série X-Files

En plus de son réalisateur, un autre nom accompagne déjà l'annonce de ce remake de X-Files à venir sur Hulu et Disney+. L'équipe a en effet choisi l'actrice Danielle Deadwyler pour être le visage de la série. L'actrice s'est notamment fait un nom après ses rôles dans des longs-métrages comme The Harder They Fall en 2021, Emmett Till en 2022. Mais on a aussi pu la voir dans Carry-On, sorti en 2024 sur Netflix. Un thriller de Noël dans lequel Jason Bateman a très, très envie de faire passer sa valise à la sécurité de l'aéroport de Los Angeles.

Pour l'heure, ce remake de X-Files n'en est assurément qu'à ses prémices. Il faudra attendre la réalisation du pilote pour voir comment le projet évolue. Mais si on a bel et bien droit à un remake de cette série culte, ça pourrait être une excellente nouvelle. Beaucoup de spectateurs, parfois plus jeunes, n'ont pas grandi avec le raz-de-marée X-Files à l'époque de sa sortie. Disney+ et Hulu pourraient donc permettre de faire redécouvrir cette série avec une touche moderne, et on a déjà très hâte.

Source : DiscussingFilm