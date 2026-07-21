LEGO serait sur le point d'enrichir sa collection en matière de set culte de science-fiction. Un nouveau leak plus que concret dévoile les premières images et même le prix.

La gamme LEGO Icons devrait prochainement accueillir un nouveau set Star Trek à l'effigie du vaisseau Enterprise. Cependant, il devrait se différencier largement de celui sorti en 2025, après des années d'attente de la part des fans. C'est en tout cas ce que révèlent de récents leaks des plus explicites. On a déjà les plus visuels et d'autres détails.

Un nouveau set LEGO Star Trek pour faire revivre la saga de science-fiction

2025 a été l'année de la consécration pour les fans de LEGO et de Star Trek. Pour la première fois, les amateurs de cette saga de science-fiction mythique née dans les années 1960 ont eu droit à leur set en briquettes. Pour le coup, il s'agissait d'une reproduction du vaisseau U.S.S. Enterprise NCC-1701-D de la version Next Generation.

Mais cette univers aurait depuis inspiré un autre set LEGO Star Trek. En effet, une fuite provenant d'une source interne du leaker réputé Brick Trap a partagé des photos d'un pack qui va beaucoup plaire aux fans de la première heure. On y découvre une reproduction du pont de l'Entreprise avec son équipage, celui de la série originelle avec William Shatner, Leonard Nimoy ou encore Nichelle Nichols.

Tous les détails du set LEGO 11385 USS Enterprise Bridge qui a leaké

Ce leak s'accompagne en plus de nombreux détails sur le futur set LEGO Enterprise Bridge. On sait par exemple qu'il sera tout de même conséquent à construire, avec plus de 1 700 pièces. En tout, 8 personnages seraient compris dans le pack, pour reconstituer le fameux équipage. Enfin, la date de sortie serait prévue pour la rentrée de septembre (à l'instar d'un certain set Harry Potter qui vient lui aussi de leaker).

Référence : 11385

: 11385 Nombre de pièces : 1 701

: 1 701 Minifigures : 8

: 8 Date de sortie : 1 er septembre 2026

: 1 septembre 2026 Prix : $200

Un prix qui fait débat même pour les fans

Un dernier détail fait cependant déjà débat : celui du prix du set LEGO Star Trek. Certains estiment qu'un coût de 200 dollars (qu'on s'attend à trouver à 200 € chez nous donc), est trop élevé. Sur le fil Reddit du leak, on peut lire : « Il devrait être $150 max et même ça, c'est abusé », notamment en comparaison du set similaire de The Office, ou encore « Plus cher que le véritable décor de film des années 60 ». D'autres se contentent d'un émoji qui rigole.

En réponse, un autre amateur de LEGO estiment qu'un set avec autant pièce peut difficilement coûter « moins de 180-190 » dollars. Un autre encore semble faire l'impasse sur le prix. Pour lui, ce serait un achat au « premier jour ». Comme souvent avec la marque, la tarification est un sujet sensible. Toujours est-il qu'il faudra tout de même attendre l'officialisation pour avoir la certitude de celle appliquée pour ce nouveau set Star Trek.