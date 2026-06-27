LEGO prépare un mois de juillet 202 plutôt généreux en nouveautés, voici tous les sets confirmés pour le moment. On retrouve de superbes sets de collection, mais aussi des licences cultes qui parleront à tout le monde.

L'été approche et LEGO prépare une nouvelle fournée de nouveautés. Alors qu'il y a de superbes soldes sur des sets iconiques, dont l'impressionnant Seigneur des Anneaux Barad-dûr que les fans s'arrachent, des nouveautés arrivent dans quelques jours et il y a de superbes pièces de collection.

Tous les sets LEGO confirmés de juillet 2026

On pourra noter notamment un nouveau vaisseau de Star Wars inspiré de la série The Mandalorian, ou encore un buste pour l'un des anti-héros les plus appréciés de l'univers Marvel. C'est aussi l'occasion d'ajouter à votre collection la magnifique Koenigsegg Sadair's Spear, un set inspiré d'une voiture LEGO qui a réellement roulé. Les amateurs de voitures seront définitivement gâtés le mois prochain avec la représentation d'une Aston Martin Aramco AMR25 F1 dans la gamme Technic. Enfin, les amateurs de rétro pourront jeter leur dévolu sur un superbe flipper qui rappellera de bons souvenirs aux quadragénaires notamment. Notez que ce ne seront certainement pas les seules nouveautés du mois de juillet 2026, LEGO n'a pas encore dévoilé la liste complète, mais voici tout ce qui a été confirmé pour le moment.

LEGO Technic 42232 – Megacar Sadair's Spear de Koenigsegg

Le set LEGO Technic Koenigsegg Sadair's Spear est le sixième et le plus ambitieux modèle de la série Ultimate Car Concept. Avec ses 4104 pièces, ce kit LEGO pour adultes reproduit fidèlement la supercar suédoise avec un moteur V8 à pistons, une transmission 9 rapports et des suspensions Triplex avant et arrière. Une voiture qui a également été reproduite taille réelle en LEGO et s'est envolée à plus de 110 km/h, un vrai record.

LEGO Technic 42232 – Megacar Sadair's Spear de Koenigsegg

Prix : 449,99 €

Date : 4 juillet 2026

Âge recommandé : 18+

Nombre de pièces : 4 104

Dimensions : + de 15 cm de haut × 59 cm de long × 28 cm de large



Megacar Sadair's Spear de Koenigseggà partir de 449,99 € chez LEGO®



Set Marvel 76356 – Buste de Venom

Le célèbre antagoniste de Spider-Man a le droit à son propre buste en LEGO. Ce set de 413 pièces est fait pour être exposé et passe partout grâce à sa petite taille. A noter que sa langue est amovible ce qui permet de varier les mises en scène. Le buste est accompagné d'une minifigurine exclusive de Venom et d'un socle avec plaque nominative, idéal pour une exposition à la maison ou au bureau. Cerise sur le gâteau, il est proposé à prix très abordable.

LEGO Marvel 76356 – Buste de Venom

Prix : 49,99 €

Date : 1er juillet 2026

Âge recommandé : 18+

Nombre de pièces : 413

Dimensions : + de 17 cm de haut × 17 cm de large × 12 cm de profondeur



Buste de Venomà partir de 49,99 € chez LEGO®



LEGO Star Wars – Navette impériale de classe Lambda

Le set LEGO Star Wars Navette impériale de classe Lambda est directement inspiré de la série à succès The Mandalorian avec Pedro Pascal. Un set de 961 pièces qui inclut également cinq minifigurines dont la toute première représentation de Penn Pershing au format minifig. Le vaisseau dispose d'ailes mobiles pour les modes vol et atterrissage, d'une rampe d'accès, de deux canons à ressort et d'un cockpit qui s'ouvre pour accueillir le pilote. Une très belle pièce pour les fans de Star Wars.

LEGO Star Wars 75459 – Navette impériale de classe Lambda

Prix : 149,99 €

Date : 1er juillet 2026

Âge recommandé : 14+

Nombre de pièces : 961

Dimensions : + de 33 cm de haut × 26 cm de long × 36 cm de large



Navette impériale de classe Lambdaà partir de 149,99 € chez LEGO®



LEGO Icons 11374 – Flipper d'arcade

Le set LEGO Icons Flipper d'arcade est le tout premier flipper entièrement jouable jamais produit par LEGO. Ce set très complet et détaillé est composé de 2 274 pièces et intègre un lanceur à ressort, deux flippers commandés manuellement, des bumpers rotatifs et une rampe franchissable. Une très belle construction jouable, mais que l'on préférera certainement exposer au vu du nombre de pièces et de sa taille.

LEGO Icons 11374 – Flipper d'arcade

Prix : 209,99 €

Date : 4 juillet 2026

Âge recommandé : 18+

Nombre de pièces : 2 274

Dimensions : + de 24 cm de haut × 38 cm de long × 28 cm de large



Flipper d’arcadeà partir de 209,90 € chez LEGO®



Set Technic 42240 – Voiture Aston Martin Aramco AMR25 F1®

Le set LEGO Technic Aston Martin Aramco AMR25 reproduit la Formule 1 de l'écurie britannique à l'échelle 1:8. Un set LEGO Technic encore une fois hyper précis et détaillé qui est composé de plus de 1540 pièces. Cet Aston Martin embarque avec elle une transmission avec différentiel fonctionnel, des suspensions à tiges de poussée avant et arrière, une direction fonctionnelle et une boîte de vitesses reliée à un moteur et un moteur électrique simulés. Un bouton permet même de soulever l'aileron arrière comme sur une vraie F1.

LEGO Technic 42240 – Voiture Aston Martin Aramco AMR25 F1®

Prix : 229,99 €

Date : 1er juillet 2026

Âge recommandé : 18+

Nombre de pièces : 1 547

Dimensions : + de 13 cm de haut × 61 cm de long × 26 cm de large