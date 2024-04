Quoi de neuf chez LEGO en mai 2024 ? Voici un avant-goût des nouveautés sous le signe d'une saga indémodable et magique avec un set dingue, un objet très collector et bien d'autres choses.

Les semaines se suivent et ressemblent beaucoup pour les sorties LEGO avec un nombre de sets incalculables dévoilés chaque semaine ou chaque mois. Si le mois d'avril 2024 a quelque peu délaissé l'une des poules aux œufs d'or, c'était uniquement dans le but de mieux revenir et surtout d'être présent pour un rendez-vous majeur en frappant fort d'un seul coup. Il faut vous y préparer, mais en mai 2024, vous risquez de dépenser pas mal de vos économies rien que pour cette unique licence.

Une fournée de sets LEGO Star Wars pour le May the 4th

Après les sets Batman : la série animée et Donjons et Dragons, LEGO Star Wars fera un retour en force dès le 1er mai 2024, quelques jours avant l'événement mondial « May the 4th ». Un rendez-vous immanquable et important dans la vie des gros fans de La Guerre des Étoiles. Comme on a pu le voir récemment, des constructions diverses et variées arrivent, dont le Mos Espa Podrace. Un diorama consacré à la course en Anakin Skywalker et Sebulba dans La Menace Fantôme. Il sera accompagné d'une Brick Headz du commandant clone Cody, mais aussi d'une réplique du droïde destroyer Droïdeka. De très chouettes sets qui ont été officialisés par LEGO. Mais si vous en voulez plus, rassurez-vous, il y a bien plus.

La firme danoise a mis en ligne les fiches produits pour de nouveaux ensembles avec, comme gros morceau, L'Intercepteur Tie. Un beau bébé qui dépasse les 32 cm en hauteur, les 40 en longueur et les 33 en largeur, et qui est superbement détaillé. Evidemment, il n'est pas seul et la grosse surprise vient du lancement imminent d'un livre LEGO Star Wars avec plein de documents exclusifs à conserver précieusement.

75382 Star Wars L'intercepteur TIE

L'un des plus beaux set LEGO Star Wars du May the 4th sera incontestablement L'intercepteur TIE avec ses quasiment 2000 briques au compteur. Que dire si ce n'est qu'il aura fière allure à côtés d'un Faucon Millenium et autres vaisseaux de la Guerre des Étoiles. En plus du support avec la plaque 25ème anniversaire, vous aurez deux minifgurines avec un pilote TIE et un droïde souris.

Date sortie : 4 mai 2024

Référence : 75382 Star Wars L'intercepteur TIE

Dimensions : plus de 32 cm de haut | 40 cm de long | 33 cm de large

Nombre de pièces : 1931 pièces

Nombre de mini-figurines : 2

Prix : 229,99€

75383 Star Wars L’Infiltrateur Sith de Dark Maul

L'infiltrateur de Dark Maul permet de revisiter la scène de poursuite entre Qui-Gon Jinn et Dark Maul de Star Wars Épisode 1 : La Menace Fantôme. Le navire du méchant emblématique peut être exposé en mode vol, avec les ailes et le train d'atterrissage repliés, ou à l'arrêt. Deux mécanismes offrent la possibilité de tirer avec des fusils à ressorts, ou encore de libérer des droïde sondes DRK-1.

Date sortie : 1er mai 2024

Référence : 75383 Star Wars L’Infiltrateur Sith de Dark Maul

Dimensions : plus de 7 cm de haut | 27 cm de long | 20 cm de large

Nombre de pièces : 640 pièces

Nombre de mini-figurines : 4 (Dark Maul, Anakin Skywalker, Qui-Gon Jinn et Saw Gerrera)

Prix : 69,99€

75381 Star Wars Le Droïdeka

Pour le 25ème anniversaire LEGO Star Wars, vous pourrez reconstruire l'un des ennemis mécaniques de La Menace Fantôme : un droïde destroyer Droideka. Il n'a pas de bouclier énergétique, mais il a tout de même avec la classe. Comme on peut le voir, il est directement en position de combat, mais il est possible de retirer les pattes pour le remettre en boule lorsqu'il est au repos.

Date sortie : 1er mai 2024

Référence : 75381 Star Wars Le Droïdeka

Dimensions : plus de 21 cm de haut

Nombre de pièces : 583 pièces

Nombre de mini-figurines : 1 (mini droïde destroyer Droideka)

Prix : 59,99€

75378 Star Wars L’évasion en Speeder BARC

Après La Menace Fantôme, LEGO Star Wars s'attaque à la saison 3 de The Mandalorian avec une reproduction d'un speeder BARC avec son side-car... et « Bébé Yoda » qui peut même se déplacer seul. Il suffit pour cela de retirer le siège avec Grogu à l'intérieur. Les fusil à tenons sont aussi là pour lutter contre les Clones Troopers en envoyant des pièces rondes rouges. Là encore, le but premier est de créer une scène spécifique de la série Disney+.

Date sortie : 1er mai 2024

Référence : 75378 Star Wars L’évasion en Speeder BARC

Dimensions : plus de 4 cm de haut | 19 cm de long | 9 cm de large

Nombre de pièces : 221 pièces

Nombre de mini-figurines : 4 (Kelleran Beq, 2 Clones Troopers de la 501ème légion et Grogu)

Prix : 29,99€

Toutes les nouveautés LEGO Star Wars de mai 2024

Dans les autres LEGO Stars Wars de mai 2024 dévoilés officiellement, on peut trouver une Brick Headz du commandant Clone Cody, deux porte-clés pour Luke Skywalker et le maléfique Palpatine, ou encore, et ça change, un livre. Oui, un livre « The Force of Creativity » de 312 pages avec des interventions de Lucasfilms et d'experts des briques colorées, qui recèle d'illustrations inédites, de concept arts pour les personnages etc. Mais le meilleur se cache à l'intérieur du coffret avec des goodies exclusifs tels que des fac-similés, des instructions de montage, une réplique en papier de l'invitation du salon du jouet 1999 et des tirages d'art. En bref, un bel item collector et une idée de cadeaux pour les fans de LEGO Star Wars.