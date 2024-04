On commence à y voir un peu plus clair sur les prochaines nouveautés LEGO. Après avoir poussé toujours plus Batman, Spider-Man et avoir offert un set Donjons & Dragons magnifique, la firme revient « aux bases » avec l'une des sagas les plus lucratives de tous les temps. Une série aussi ancienne que vaste et qui, dès ses débuts, a saisi l'opportunité de se vendre auprès des plus jeunes et des plus vieux. Un pilier de l'entreprise experte dans les briques à assembler qui fait un énième retour.

D'autres sets LEGO annoncés officiellement pour le May the 4th

La firme danoise sait comment faire plaisir à ses clients, mais aussi comment leur prendre leurs économies. Il est en effet bien souvent difficile de résister à des constructions toutes plus intéressantes les unes que les autres. Pour le mois de mai 2024, l'entreprise va se concentrer en partie sur l'une des plus grosses poules aux œufs d'or du marché : la Guerre des Étoiles. De nouveaux sets LEGO Star Wars seront disponibles le 1er mai 2024, juste à temps pour fêter en grande pompe le « May the 4th ». La journée mondiale destinée aux fans de l'immense oeuvre de George Lucas. Ces nouvelles constructions, on les connaît déjà puisqu'elles ont leaké il y a quelques heures. Mais désormais, on a des photos officielles visibles ci-dessous et dans notre galerie.

75380 Star Wars Mos Espa Podrace

Le set LEGO 75380 Mos Espa Podrace vise à reproduire la course de pods entre Anakin et Sebulba, de Star Wars l'Episode 1 : La Menace Fantôme, qui ne dispose pas de minifigurines.

Date sortie : 1er mai 2024

Référence : 75380 Star Wars Mos Espa Podrace

Nombre de pièces : 718

Nombre de mini-figurines : 0

Prix : 69,99€

75381 Star Wars Droideka

Les podracers seront suivis de très près par le droïde destroyer Droideka et sa version miniature.

Date sortie : 1er mai 2024

Référence : 75381 Star Wars Droideka

Nombre de pièces : 583

Nombre de mini-figurines : 1

Prix : 59,99€

40675 LEGO Star Wars Brick Headz Commandant Clone Cody

C'est la petite surprise supplémentaire de ce 11 avril 2024 : une nouvelle LEGO Star Wars Brick Headz pour le commandant clone Cody. Ce sera disponible le 1er mai et il s'agit comme toujours d'un ensemble très abordable composé de 147 pièces.