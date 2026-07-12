LEGO vient d'ajouter un nouveau set Star Wars à son catalogue en ce mois de juillet 2026. Centré sur The Mandalorian, la série Disney+, ce set est l'une des plus belles pièces représentant cette saga portée par Pedro Pascal sur petit et grand écran. Une figurine de collection détaillée et plutôt imposante.

Un nouveau set LEGO Star Wars pour The Mandalorian

LEGO a dévoilé en mai 2026 une nouvelle référence de sa gamme Star Wars consacrée à The Mandalorian : la navette impériale de classe Lambda #75459. Un set que les fans de Star Wars et de The Mandalorian attendaient depuis un bon moment maintenant. Il est désormais dispo depuis juillet 2026. Un modèle détaillé qui reprend l'apparence du vaisseau tel qu'il apparaît dans la saison 2 de la série Disney+, avec sa silhouette blanche reconnaissable au premier coup d'œil, un grand aileron vertical et deux ailes latérales articulées qui peuvent se replier à la manière d'une portière papillon. Le set LEGO est lui aussi articulé et vous pouvez justement ajuster la position des ailes pour représenter le mode de vol, ce qui active en même temps deux lanceurs à ressort. Vous pouvez aussi les replier vers le haut pour marquer le fait que la navette est à l'arrêt au sol. Ici, il est possible de déployer le train d'atterrissage et la rampe d'accès. Pour toujours plus de détails, le cockpit, doté d'une verrière teintée, peut s'ouvrir pour accueillir le pilote, tandis que des trappes latérales permettent d'installer les quatre autres personnages.

Le set LEGO Star Wars navette impériale de classe Lambda compte près de 961 pièces avec plusieurs figurines représentant le Mandalorian et quelques autres personnages comme le Docteur Penn Pershing, Moff Gideon et son sabre noir, un pilote de navette impériale et un Stormtrooper. Le tout est actuellement proposé pour 149,99€ sur la boutique officielle.

Détail du set Star Wars Navette Impériale de classe Lambda

Nom et numéro de set : Imperial Lambda-Class Shuttle, référence 75459

Prix : 149,99 €

Nombre de pièces / minifigurines : 961 pièces, 5 minifigurines (Mandalorien, Dr. Pershing, Moff Gideon, pilote de navette impériale, Stormtrooper)

Dimensions : environ 33 x 26 x 36 cm (haut x long x large)

Âge conseillé : 14 ans et plus





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