Disney+ ajoute le dernier épisode de cette licence culte, un blockbuster qui a réussi à créer la surprise lors de sa sortie en salle alors que personne ne l'attendait plus que ça.

Vous n'êtes pas sans savoir que les plateformes SVOD doivent attendre plusieurs mois après la sortie des films au cinéma avant de pouvoir les ajouter sur leur plateforme. Disney+ a pu négocier un contrat privilégié ce qui lui permet de sortir ses films très rapidement. Ce 9 juillet 2026, c'est donc Tron Ares qui rejoint le catalogue, un blockbuster qui a surpris tout le monde là où personne ne l'attendait.

Tron Ares est disponible sur Disney+

Tron Ares est sorti au cinéma le 8 octobre 2025 chez nous et a rencontré un petit succès critique, que l'on peut même dire assez inattendu. Il rejoint désormais le catalogue de Disney+ le 9 juillet 2026, soit 9 mois plus tard. Un blockbuster de plus sur Disney+ qui met en scène Jared Leto dans la peau d'un programme qui voyage dans le monde réel pour mener à bien une mission qui pourrait faire basculer le futur. Le film joue une fois de plus des codes de la science-fiction mais le récit prend une toute autre dimension à l'heure où l'IA est partout. À la réalisation, on retrouve Joachim Ronning à qui l'on doit notamment Pirates des Caraïbes La Vengeance de Salazar, aussi disponible sur Disney+. Jared Leto est également entouré d'un solide casting avec notamment Gillian Anderson (X-Files, Sex Education), Greta Lee (Past Lives), Evan Peters (American Horror Story) ou encore Jeff Bridges (The Big Lebowski).

Une seconde chance après un bide au cinéma

Si personne ne doutait que le film ferait du bruit, peu étaient convaincus de son carton, et bien que les critiques soient globalement supérieures à celles du précédent film, Tron L'Héritage (2010), le film ne s'est même pas rentabilisé. 142 millions de dollars au box-office qui n'auront pas réussi à éponger les quelques 220 millions de dollars de budget malheureusement. Autant dire que le film compte bien s'offrir une seconde chance avec son arrivée sur Disney+.

Les retours sont toutefois plutôt positifs, avec un score de plus de 80% sur Rotten Tomatoes pour plus de 5000 avis déposés par les spectateurs. Même la presse, globalement divisée, salue l'ambition et le rythme effréné.

Source : disney+