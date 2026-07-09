LEGO ouvre enfin les précommandes de ses nouveaux sets Pokemon dont l'un des plus gros de la collection, et le superbe et légendaire Rayquaza très attendu par les fans de la franchise.

LEGO a annoncé il y a peu ses nouveaux sets Pokemon qui sont désormais tous en précommande avant leur sortie imminente. Les grandes stars sont sans conteste Rayquaza, pokemon légendaire de la 3G ainsi que le très gros set Pokeball et son diorama qui n'est pas sans rappeler l'imposant cube LEGO Mario. Certains de ces sets sortiront dès le 1er août 2026, tandis que d'autres ne seront disponibles qu'en octobre 2026. Il est toutefois possible de tous les précommander immédiatement.

La Poke Ball, l'un des plus gros set LEGO Pokemon

La Poke Ball est LE plus gros set de cette sélection de nouveauté et l'un des plus gros de la gamme LEGO Pokemon. Une construction de 2386 pièces qui s'ouvre pour révéler un petit diorama avec des mini figures du Professeur Chen, Red, ainsi qu'Evoli et Pikachu. Posé sur son support, pour être exposée, cette Poke Ball géant en impose avec ses quelques 38 centimètres de haut. Ce set LEGO sortira le 1er octobre 2026 au prix de 259,99 €.

Poke Ball Moments culte de Dresseur #72154

Prix : 259,99 €

Date de sortie : 1er octobre 2026

Nombre de pièces : 2386

Dimensions : plus de 22 cm de haut, 24 cm de large et 22 cm de profondeur



Poké Ball Moments culte de Dresseurà partir de 259,99 € chez LEGO®



Rayquaza, le pokemon légendaire très attendu

Fermement attendu par les fans, le légendaire Rayquaza a enfin le droit à son set LEGO. Le dragon émeraude s'étend de tout son corps au sommet du Pilier Céleste. Il est doté d'une queue et d'un corps transformables ainsi que de bras et d'une tête articulés afin de lui donner différentes positions. Le set comprend également une figurine d'Amaryllis, personnage marquant de Pokemon Rubis & Saphir. Le set LEGO Rayquaza sera dispo dès le 1er août 2026 pour 129,99€.

Rayquaza #72168

Prix : 129,99 €

Date de sortie : 1er août 2026

Nombre de pièces : 1 083

Dimensions : plus de 38 cm de haut



Rayquazaà partir de 129,99 € chez LEGO®



LEGO Pokemon Arcanin

Le superbe Arcanin, évolution de Caninos, a lui aussi le droit à son set LEGO Pokemon. Une représentation fidèle et très détaillée à l'instar de celle d'Évoli notamment. Cet Arcanin est composé d'un peu moins de 1200 pièces et est entièrement articulé afin de lui faire prendre différentes postures. Un set de taille moyenne vendu 99,99€ qui sera disponible dès le 1er août 2026.

Arcanin #72160

Prix : 99,99 €

Date de sortie : 1er août 2026

Nombre de pièces : 1190

Dimensions : plus de 17 cm de haut



Arcaninà partir de 99,99 € chez LEGO®



LEGO Pokemon Goinfrex

Pré-évolution de Ronflex, Goinfrex a l'une des bouilles les plus mignonnes de la licence Pokemon et il l'est encore plus avec ce set LEGO. Le petit Goinfrex est posé sur une souche entourée de trognons de pomme et d'accessoires. Un set de 757 pièces, là aussi entièrement articulé pour lui faire prendre plusieurs postures. Ce petit set LEGO à destination de l'exposition est attendu pour le 1er août 2026 au prix de 69,99€.

Goinfrex #72150

Prix : 69,99 €

Date de sortie : 1er août 2026

Nombre de pièces : 757

Dimensions : plus de 18 cm de haut



Goinfrex #72150à partir de 69,99 € chez LEGO®



Réplique du dresseur Red, icone de Pokemon

Enfin, pour conclure ces nouveautés, voici une réplique du célèbre dresseur Red qui porte pour l'occasion sa tenue iconique. La statuette, faite pour être exposée, a des articulations aux bras, aux jambes, aux mains et à la tête. C'est une représentation plutôt moyenne composée de 930 briques pour une hauteur d'environ 27cm. Comme pour la Poke Ball, ce set LEGO Pokemon Minifigurine de Red Grand format sera disponible dès le 1er octobre 2026 au prix de 79,99€.

Minifigurine de Red grand format #40868

Prix : 79,99 €

Date de sortie : 1er octobre 2026

Nombre de pièces : 930

Dimensions : plus de 27 cm de haut, 17 cm de large et 12 cm de profondeur