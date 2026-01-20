LEGO prépare de très nombreuses surprises à venir, dont certaines sont franchement énormes. On attend par exemple les premiers sets de Pokemon, avec une représentation colossale des trois premiers starters iconiques de la licence, dans un set qui sera d’office l’un des plus gros de toute l’histoire de LEGO. Zelda sera aussi de retour avec une nouvelle scène d’action qui, pour le moment, divise encore les fans. À côté de ça, LEGO prépare évidemment tout un tas d’autres choses, dont ce petit set qui plaira assurément aux fans de construction en briques. Vraiment, c’est trop mignon.

Un nouveau set LEGO ultra mignon annoncé

Pas de grosse licence cette fois, mais plutôt quelque chose qui parlera à tout le monde, un petit chiot golden retriever pour sa collection Icons. Ne vous fiez pas à son apparence mignonne tout plein, il s’agit là d’un gros set de plus de 2 100 pièces tout de même. Clairement, le sujet est très bien détaillé et également articulé, des pattes, à la queue en passant par les oreilles. Le toutou mesure pas moins de 30 cm de haut, ce qui en fait une figurine plutôt imposante, mais qui trouvera assez facilement une place sur votre étagère ou dans votre vitrine. Ce set LEGO Chiot Golden Retriever Icons est proposé à 139,99 € et sortira dès le 1er février 2026. Vous pouvez d’ores et déjà le précommander sur le site officiel de LEGO. Si, d’ailleurs, vous comptez acheter plusieurs petites choses, sachez que vous pourrez même profiter d’une promotion dans la foulée. Un petit set Danse du Lion est en effet offert pour tout achat dans la boutique au-delà de 150 €.

Caractéristiques du set LEGO Icons Chiot Golden Retriever

Nom : LEGO Icons Chiot Golden Retriever

: LEGO Icons Chiot Golden Retriever Prix : 139,99€

: 139,99€ Taille : 30 cm de haut

: 30 cm de haut Spécificité : articulé (oreille, tête, patte, queue), rangement pour l'extension de la langue dans le dos

: articulé (oreille, tête, patte, queue), rangement pour l'extension de la langue dans le dos Contenu : 2102 pièces



