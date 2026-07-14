Un énorme set LEGO Harry Potter aurait fuité avant l'annonce officielle du fabricant. Ce serait très clairement l'un des plus grands pour la licence, une pièce à ne pas manquer pour les fans.

Une fois encore, le plus gros fabricant de briques au monde voit une de ses nouveautés leaker. La découverte dernière découverte des spécialistes n'est autre qu'un set LEGO Harry Potter représentant un des lieux cultes de la saga, à savoir le Ministère de la Magie. Les fans vont prochainement pouvoir redonner vie à ce décor emblématique sans bouger de chez eux, à condition d'avoir la place suffisante pour l'entreposer. Taille, nombre de pièces, prix... On vous donne les premiers détails sur cette pièce impressionnante.

Vous allez reconstruire le Ministère de la Magie avec ce futur set LEGO Harry Potter

Le leaker BrickTapNews, toujours à la pointe de l'actualité sur les nouveautés LEGO, a révélé que le fabricant travaillait de pair avec Warner pour produire un set Harry Potter d'exception. Affublé de la référence 76476, il s'agit d'une reproduction du Ministère de la Magie et de son intérieur tel qu'il a pu être présenté dans les films de la saga culte.

Ce Ministère de la Magie sous forme de LEGO serait l'un des plus gros de la marque et de la licence. D'après le leak, il comprendrait 3 491 pièces. Il devrait même inclure une dizaines de minfigures, dont des personnages phares de Harry Potter et L'Ordre du Phénix et des Reliques de la mort. S'il vous tente, on ne peut que vous conseiller de faire de la place chez vous pour l'accueillir.

Le set LEGO Harry Potter 76476 vous en coûtera aussi une petite somme. Comme on peut s'y attendre avec ce genre de pièce, il devrait être proposé à 459,99 dollars. Cela dit, le prix peut encore varier d'ici à la sortie. D'ailleurs, la reproduction du Ministère de la Magie serait attendu pour le 1er septembre 2026.

Une nouveauté sui rejoint le top 5 des plus grands sets Harry Potter

Avec ses 3 491 pièces, le Ministère de la Magie serait vraiment l'un des plus gros de la licences. Il rivaliserait même avec certaines des pièces les plus iconiques pour les fans. Même s'il ne bat pas le record, toujours détenu par le château de Poudlard. Pour vous donner une idée, voici le top 5 des plus grands sets LEGO Harry Potter :

Château de Poudlard (71043) : 6 020 pièces Chemin de Traverse (75978) : 5 544 pièces Le Poudlard Express - Édition Collector (76405) : 5 129 pièces La banque des sorciers Gringotts - Édition Collector (76417) : 4 801 pièces Ministère de la Magie (76476) : 3 491 pièces selon les leaks

Bien sûr, les informations officieuses restent à confirmer. Pour l'heure, LEGO n'a pas encore annoncé la sortie de ce set Harry Potter. Cependant, si la date de lancement est exacte, alors ce n'est plus qu'une question de temps avant que l'arrivée du Ministère de la Magie ne devienne officielle.